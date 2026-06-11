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Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh với tất cả những ai có tên trong danh sách sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 28 là người đại diện pháp luật của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngày 10/6/2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 28 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Các trường hợp bị áp dụng biện pháp này chủ yếu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời phát sinh khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Quảng Trị, cơ quan thuế đã ban hành thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng là sau 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh (tổng hợp từ Thuế tỉnh Quảng Trị) gồm:

STT

Tên NNT

Nơi làm việc

MST tổ chức

Ngày QĐ

1

Thái Doãn Trọng

Công ty TNHH DVTM Thái An

3101047962

8/6/2026

2

Phạn Minh Công

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Long

3100279833

8/6/2026

3

Nguyễn Thanh Bình

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Đức Anh

3101093359

8/6/2026

4

Nguyễn Ngọc Khoa

Công ty TNHH xây dựng Khoa Nguyễn

3101037844

8/6/2026

5

Hoàng Thị Mai

Công ty TNHH Thương mại Phong Thủy

3101092309

8/6/2026

6

Hà Văn Dũng

Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Gia

3100293355

8/6/2026

7

Nguyễn Văn Khách

Công ty Cổ phần TM DV Đất Hiền

3101112058

8/6/2026

8

Nguyễn Văn Hóa

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Phát triển Nhân Lực Minh Tâm

310102809

8/6/2026

9

Nguyễn Hồng Cận

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Golden Quảng Bình

3101083537

8/6/2026

10

Hoàng Sơn Hải

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nguyên Khôi

3101013755

8/6/2026

11

Nguyễn Hữu Đăng

Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Kiến Mộc

3101126759

8/6/2026

12

Lê Văn Trung

Công ty TNHH Thương mại Hàn Quốc Lộc Ninh

3101137077

8/6/2026

13

Nguyễn Sơn Tùng

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Trí Thành

3101091640

8/6/2026

14

Nguyễn Ngọc Chính

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STTC

3100992508

8/6/2026

15

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Công ty TNHH Khánh Ngọc 68

3101120683

8/6/2026

16

Bà Nguyễn Thị Hồng

Công Ty TNHH Tmdv Ánh Hồng

3100959317

8/6/2026

17

Phan Nhật An

Công ty TNHH cây xanh Kiên Giang

1702031610

8/6/2026

18

Nguyễn Ngọc Lai

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lai Luyết

3101021516

8/6/2026

19

Nguyễn Văn Hợi

Công ty TNHH TVXD Thái Bình

3101028462

8/6/2026

20

Phạm Văn Tư

Công ty TNHH Tổng hợp Diệu Linh

3101069437

8/6/2026

21

Trần Thị Hạnh

Doanh nghiệp Tư nhân Hiến Hạnh

3101013177

8/6/2026

22

Đỗ Thị Bạch Lài

Hợp tác xã khai thác, chế biến, kinh doanh dịch vụ thủy hải sản Hồng Lài

3101122899

8/6/2026

23

Nguyễn Quốc Đoàn

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 919

310102235

8/6/2026

24

Trần Ngọc Sĩ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Trần Gia

3101123363

8/6/2026

25

Hà Văn Thành

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Song Thành

3101048652

8/6/2026

26

Đoàn Văn Miên

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Ninh

3100194851

8/6/2026

27

Nguyễn Quang

Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI - Chi nhánh Quảng Bình

0401899419-013

8/6/2026

28

Lê Khánh Linh

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú An

3101102564

8/6/2026

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Điều 3 Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, các trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày;

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày;

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định;

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định.

Quy trình thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Khi xác định người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định, cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước sau:

- Ban hành Thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

- Ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh gửi cho người nộp thuế nếu sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đồng thời gửi văn bản đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp thực hiện.

Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ:

- Ban hành Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

- Gửi ngay thông tin đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để hủy áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan Thuế thông báo: Chỉ còn hơn một tuần để làm việc này, người nộp thuế chú ý tránh bị phạt

PV

An ninh tiền tệ

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