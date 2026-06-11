Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh với tất cả những ai có tên trong danh sách sau

Ngày 10/6/2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 28 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Các trường hợp bị áp dụng biện pháp này chủ yếu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời phát sinh khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Quảng Trị, cơ quan thuế đã ban hành thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng là sau 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh (tổng hợp từ Thuế tỉnh Quảng Trị) gồm:

STT Tên NNT Nơi làm việc MST tổ chức Ngày QĐ 1 Thái Doãn Trọng Công ty TNHH DVTM Thái An 3101047962 8/6/2026 2 Phạn Minh Công Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Long 3100279833 8/6/2026 3 Nguyễn Thanh Bình Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Đức Anh 3101093359 8/6/2026 4 Nguyễn Ngọc Khoa Công ty TNHH xây dựng Khoa Nguyễn 3101037844 8/6/2026 5 Hoàng Thị Mai Công ty TNHH Thương mại Phong Thủy 3101092309 8/6/2026 6 Hà Văn Dũng Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Gia 3100293355 8/6/2026 7 Nguyễn Văn Khách Công ty Cổ phần TM DV Đất Hiền 3101112058 8/6/2026 8 Nguyễn Văn Hóa Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Phát triển Nhân Lực Minh Tâm 310102809 8/6/2026 9 Nguyễn Hồng Cận Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Golden Quảng Bình 3101083537 8/6/2026 10 Hoàng Sơn Hải Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nguyên Khôi 3101013755 8/6/2026 11 Nguyễn Hữu Đăng Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Kiến Mộc 3101126759 8/6/2026 12 Lê Văn Trung Công ty TNHH Thương mại Hàn Quốc Lộc Ninh 3101137077 8/6/2026 13 Nguyễn Sơn Tùng Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Trí Thành 3101091640 8/6/2026 14 Nguyễn Ngọc Chính Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STTC 3100992508 8/6/2026 15 Nguyễn Thị Thúy Hằng Công ty TNHH Khánh Ngọc 68 3101120683 8/6/2026 16 Bà Nguyễn Thị Hồng Công Ty TNHH Tmdv Ánh Hồng 3100959317 8/6/2026 17 Phan Nhật An Công ty TNHH cây xanh Kiên Giang 1702031610 8/6/2026 18 Nguyễn Ngọc Lai Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lai Luyết 3101021516 8/6/2026 19 Nguyễn Văn Hợi Công ty TNHH TVXD Thái Bình 3101028462 8/6/2026 20 Phạm Văn Tư Công ty TNHH Tổng hợp Diệu Linh 3101069437 8/6/2026 21 Trần Thị Hạnh Doanh nghiệp Tư nhân Hiến Hạnh 3101013177 8/6/2026 22 Đỗ Thị Bạch Lài Hợp tác xã khai thác, chế biến, kinh doanh dịch vụ thủy hải sản Hồng Lài 3101122899 8/6/2026 23 Nguyễn Quốc Đoàn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 919 310102235 8/6/2026 24 Trần Ngọc Sĩ Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Trần Gia 3101123363 8/6/2026 25 Hà Văn Thành Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Song Thành 3101048652 8/6/2026 26 Đoàn Văn Miên Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Ninh 3100194851 8/6/2026 27 Nguyễn Quang Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI - Chi nhánh Quảng Bình 0401899419-013 8/6/2026 28 Lê Khánh Linh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú An 3101102564 8/6/2026

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Điều 3 Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, các trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày;

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày;

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định;

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định.

Quy trình thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Khi xác định người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định, cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước sau:

- Ban hành Thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

- Ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh gửi cho người nộp thuế nếu sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đồng thời gửi văn bản đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp thực hiện.

Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ:

- Ban hành Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

- Gửi ngay thông tin đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để hủy áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh