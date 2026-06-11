Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh với tất cả những ai có tên trong danh sách sau
Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 28 là người đại diện pháp luật của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã.
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Ngày 10/6/2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 28 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.
Các trường hợp bị áp dụng biện pháp này chủ yếu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời phát sinh khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định.
Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Quảng Trị, cơ quan thuế đã ban hành thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện.
Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng là sau 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.
Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh (tổng hợp từ Thuế tỉnh Quảng Trị) gồm:
STT
Tên NNT
Nơi làm việc
MST tổ chức
Ngày QĐ
1
Thái Doãn Trọng
Công ty TNHH DVTM Thái An
3101047962
8/6/2026
2
Phạn Minh Công
Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Long
3100279833
8/6/2026
3
Nguyễn Thanh Bình
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Đức Anh
3101093359
8/6/2026
4
Nguyễn Ngọc Khoa
Công ty TNHH xây dựng Khoa Nguyễn
3101037844
8/6/2026
5
Hoàng Thị Mai
Công ty TNHH Thương mại Phong Thủy
3101092309
8/6/2026
6
Hà Văn Dũng
Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Gia
3100293355
8/6/2026
7
Nguyễn Văn Khách
Công ty Cổ phần TM DV Đất Hiền
3101112058
8/6/2026
8
Nguyễn Văn Hóa
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Phát triển Nhân Lực Minh Tâm
310102809
8/6/2026
9
Nguyễn Hồng Cận
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Golden Quảng Bình
3101083537
8/6/2026
10
Hoàng Sơn Hải
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nguyên Khôi
3101013755
8/6/2026
11
Nguyễn Hữu Đăng
Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Kiến Mộc
3101126759
8/6/2026
12
Lê Văn Trung
Công ty TNHH Thương mại Hàn Quốc Lộc Ninh
3101137077
8/6/2026
13
Nguyễn Sơn Tùng
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Trí Thành
3101091640
8/6/2026
14
Nguyễn Ngọc Chính
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STTC
3100992508
8/6/2026
15
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Công ty TNHH Khánh Ngọc 68
3101120683
8/6/2026
16
Bà Nguyễn Thị Hồng
Công Ty TNHH Tmdv Ánh Hồng
3100959317
8/6/2026
17
Phan Nhật An
Công ty TNHH cây xanh Kiên Giang
1702031610
8/6/2026
18
Nguyễn Ngọc Lai
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lai Luyết
3101021516
8/6/2026
19
Nguyễn Văn Hợi
Công ty TNHH TVXD Thái Bình
3101028462
8/6/2026
20
Phạm Văn Tư
Công ty TNHH Tổng hợp Diệu Linh
3101069437
8/6/2026
21
Trần Thị Hạnh
Doanh nghiệp Tư nhân Hiến Hạnh
3101013177
8/6/2026
22
Đỗ Thị Bạch Lài
Hợp tác xã khai thác, chế biến, kinh doanh dịch vụ thủy hải sản Hồng Lài
3101122899
8/6/2026
23
Nguyễn Quốc Đoàn
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 919
310102235
8/6/2026
24
Trần Ngọc Sĩ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Trần Gia
3101123363
8/6/2026
25
Hà Văn Thành
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Song Thành
3101048652
8/6/2026
26
Đoàn Văn Miên
Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Ninh
3100194851
8/6/2026
27
Nguyễn Quang
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI - Chi nhánh Quảng Bình
0401899419-013
8/6/2026
28
Lê Khánh Linh
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú An
3101102564
8/6/2026
Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh
Theo Điều 3 Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, các trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:
- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày;
- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày;
- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định;
- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định.
Quy trình thực hiện tạm hoãn xuất cảnh
Khi xác định người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định, cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước sau:
- Ban hành Thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
- Ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh gửi cho người nộp thuế nếu sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Đồng thời gửi văn bản đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp thực hiện.
Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ:
- Ban hành Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.
- Gửi ngay thông tin đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để hủy áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh
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