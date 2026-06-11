Lộ diện 2 liên danh tranh gói xây lắp hơn 38 tỉ đồng quảng trường biển Thuận An

Ngày 11-6, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế cho biết đơn vị đang tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 12 – toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An (phường Thuận An).

Phối cảnh quảng trường thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An.

Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất của dự án với giá phê duyệt hơn 38,38 tỉ đồng, được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Theo chủ đầu tư, việc đánh giá hồ sơ đang được thực hiện theo đúng quy định nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm cũng như giải pháp kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Phối cảnh khu quảng trường.

Khi đóng và mở thầu, có hai liên danh tham gia cạnh tranh. Trong đó, liên danh Hải Nam – DIC Hội An chào giá hơn 32,65 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 5,73 tỉ đồng so với giá gói thầu. Liên danh Hạ tầng kỹ thuật biển Thuận An đưa ra giá hơn 35,35 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 3,03 tỉ đồng.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An có tổng mức đầu tư hơn 117 tỉ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 1,42 ha tại khu vực đường ven biển qua phường Thuận An.

Theo quy hoạch, dự án gồm các hạng mục chính là quảng trường và công viên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, phát triển không gian công cộng ven biển.

Trong đó, quảng trường rộng hơn 5.000 m², được đầu tư lát đá granite, bố trí mảng xanh, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng cấp – thoát nước đồng bộ.

Khu vực này đồng thời xây dựng tuyến kè biển dài khoảng 190 m bằng cọc bê tông dự ứng lực nhằm bảo vệ công trình.

Khu công viên có diện tích hơn 3.400 m², chia thành hai khu chức năng gồm khu dịch vụ kết hợp nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi và khu sinh hoạt ngoài trời với cây xanh, sân lát đá cùng hệ thống chiếu sáng cảnh quan.



