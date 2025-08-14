Cầu thủ nổi tiếng vung 7 tỷ tậu siêu xe "quái vật", nhìn gara toàn xế hộp tiền tỷ khiến fan choáng váng

Chỉ vài tuần sau sinh nhật tuổi 25, Erling Haaland tiếp tục chứng minh độ giàu "khét tiếng" khi mạnh tay chi hơn 7 tỷ đồng để rước về "quái vật đường phố" Shelby Super Snake F-150. Đây chỉ là một trong hàng loạt siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đang nằm gọn trong gara của chân sút Manchester City.

Ngày 11/8, Haaland xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Etihad Campus với chiếc Shelby Super Snake F-150 mới tinh. Mẫu bán tải hiệu suất cao này sở hữu động cơ V8 siêu nạp dung tích 5.0 lít, công suất lên tới 785 mã lực, tăng tốc 0–96 km/h chỉ trong 3,4 giây – ngang ngửa siêu xe thể thao. Với giá khoảng 200.000 bảng (hơn 7 tỷ đồng), đây là một trong những chiếc bán tải đắt đỏ và mạnh mẽ nhất thế giới.

Haaland lái "quái vật" đến sân

Chiếc xe được cho là món quà Haaland tự thưởng sau khi bước sang tuổi 25 hôm 21/7. Nhưng với mức lương 500.000 bảng/tuần (tương đương khoảng 26 triệu bảng/năm) trong hợp đồng kéo dài đến năm 2034 với Man City – kỷ lục cao nhất Premier League – thì số tiền này chỉ bằng một tuần lương của anh. Theo ước tính của Forbes và Spotrac, tổng giá trị hợp đồng của Haaland có thể lên tới hơn 270 triệu USD, chưa kể thu nhập ngoài sân cỏ từ quảng cáo và thương hiệu, giúp anh bỏ túi khoảng 62 triệu USD/năm.

Bộ sưu tập xe của Haaland đủ sức khiến giới siêu giàu cũng phải trầm trồ: Bugatti Tourbillon (~4 triệu bảng), Mercedes AMG One (~2,7 triệu bảng), Aston Martin DBX 707 (~350.000 bảng), Ferrari 812 Superfast (~320.000 bảng), Porsche 911 GT3 (~160.000 bảng), Rolls-Royce Cullinan (~300.000 bảng), cùng nhiều mẫu Mercedes và Maybach sang trọng khác.

Dàn xe đắt đỏ của Haaland

Từ khi gia nhập Man City năm 2022 với phí chuyển nhượng 51,2 triệu bảng, Haaland đã ghi 111 bàn sau 126 trận, giành hàng loạt danh hiệu cá nhân như UEFA Men's Player of the Year 2023, European Golden Shoe, và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho đội tuyển Na Uy với 42 bàn/43 trận. Thành tích xuất sắc này biến anh thành một trong những chân sút đắt giá và "hái ra tiền" nhất thế giới bóng đá.