Cầu Thượng Cát sau một năm thi công: Ba trụ tháp dần thành hình giữa sông Hồng

Những trụ cầu đang vươn lên giữa sông Hồng cho thấy diện mạo công trình từng bước rõ nét hơn sau một năm khởi công. Tuy nhiên, với khối lượng công việc còn lại lớn, việc duy trì tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng kỹ thuật sẽ là yêu cầu quan trọng trong thời gian tới. Theo kế hoạch, dự án cầu Thượng Cát sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027.