Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?

18-09-2025 - 11:10 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu Kỳ Lộ là cây cầu có quy mô lớn nhất, dài nhất, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trong 12 dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Cận cảnh cầu Kỳ lộ dài và quy mô nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Cầu Kỳ Lộ nằm tại Km 63+328, thuộc gói thầu 13XL, dự án thành phần cao tốc đoạn Quy Nhơn (Gia Lai) - Chí Thạnh (Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng cho tổng chiều dài hơn 1,8 km.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Cầu bắc qua sông Kỳ Lộ, nằm tại xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), đây là cây cầu có quy mô lớn nhất, dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Cầu Kỳ Lộ là công trình đặc biệt được xây dựng trên địa hình, địa chất phức tạp, đi qua nhiều sông suối, đồi núi, đòi hỏi công nghệ thi công hiện đại, kỹ thuật cao và sự phối hợp nhịp nhàng.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

Việc hoàn thành cầu Kỳ Lộ đang trong giai đoạn nước rút.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 5.

Ngày 18/7/2025, sau hơn 2 năm triển khai thi công, cầu Kỳ Lộ được được Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) chính thức hợp long nhịp cuối cùng, hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 6.

Cầu Kỳ Lộ có tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 17,5 m, gồm một đơn nguyên cầu nằm bên phải tuyến. Mặt cắt ngang cầu giai đoạn 1 gồm 4 làn cơ giới mỗi làn rộng 3,5 m, dải phân cách giữa 0,5 m, dải an toàn giữa 2x0,5m, dải an toàn bên 2x0,5m, gờ lan can 2 bên 2x0,5m.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 7.

Cầu Kỳ Lộ có 7 nhịp đúc hẫng và 28 nhịp dầm Super T. Có 2 nhà thầu thi công hạng mục này, nhà thầu 1 thi công từ trụ T9 - T26; nhà thầu 2 gồm 2 mố: từ trụ T1 - T8 và trụ T27 - T34.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 8.

Theo công nhân thi công cầu Kỳ Lộ, cầu có 26 trụ cao trên 30m, trong đó cao nhất là trụ trụ T6, T7 có chiều cao lên đến 47m nên gặp nhiều khó khăn trong lúc thi công.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 9.

Theo ghi nhận của PV, những ngày này, nhà thầu thi công đang tập trung hàng trăm nhân lực cùng máy móc hiện đại, chạy nước rút, đẩy nhanh tiến độ trên công trình.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 10.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 11.

Cầu Kỳ Lộ đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, mặt cầu đang chờ nhà thầu thảm nhựa, quyết tâm đưa hạng mục này về đích và thông tuyến dự án trước ngày 30/9/2025 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 12.

Phát biểu tại lễ hợp long, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các đơn vị vẫn tổ chức thi công hiệu quả và hoàn thành mục tiêu hợp long cầu Kỳ Lộ đạt và vượt tiến độ 3 tháng so với dự kiến đã đề ra.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 13.

Cầu Kỳ Lộ đóng vai trò là hạng mục quan trọng quyết định tiến độ của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. Đồng thời là một trong những mảnh ghép cuối để tạo ra một hành lang giao thông xuyên Việt liền mạch, thông suốt.

Cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có gì đặc biệt?- Ảnh 14.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông có tổng chiều dài khoảng 118 km, gồm 3 dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km, trong đó qua tỉnh Gia Lai với chiều dài 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km.

 



Theo Minh Minh

VTC News

