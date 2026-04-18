Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Theo Hải Yến | 18-04-2026 - 16:36 PM | Tài chính quốc tế

Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Cây cầu Eshima Ohashi được mệnh danh là “rollercoaster bridge”, nối thành phố Matsue thuộc tỉnh Shimane với Sakaiminato thuộc tỉnh Tottori.

Công trình trị giá khoảng 150 triệu USD này được sử dụng bởi hàng nghìn phương tiện mỗi ngày, với thiết kế vút cao để cho tàu thuyền đi qua bên dưới. Đây là cây cầu lớn thứ 3 trên thế giới thuộc loại này. Nó dài khoảng 1,8km và cao 45m, bắc qua hồ Nakaumi.

Từ một số góc chụp, cây cầu trông gần như thẳng đứng, tạo nên những đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người tưởng như xe đang leo lên một dốc không tưởng.

Cầu Eshima Ohashi được xây dựng từ năm 1997 đến 2004, thay thế cho cầu kéo trước đó vốn tồn tại nhiều nhược điểm. Cầu cũ chỉ chịu tải khoảng 4.000 phương tiện mỗi ngày, trong khi hiện nay có tới khoảng 14.900 lượt xe qua lại trong 24 giờ.

Cầu cũ cũng thường bị chặn khoảng 8 phút mỗi lần tàu thuyền đi qua và chỉ cho phép xe dưới 14 tấn lưu thông.

Độ dốc và hình ảnh gây tranh cãi

Độ dốc lớn nhất của cầu đạt khoảng 6,1% ở phía Shimane, nơi thường được chụp ảnh, trong khi phía đối diện có độ dốc nhẹ hơn, khoảng 5,1%. Những hình ảnh và video về cây cầu thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, gây tranh luận về vẻ ngoài “đáng sợ” của nó.

Một người dùng Reddit viết: “Ác mộng lặp đi lặp lại suốt đời tôi luôn liên quan đến những cây cầu trông như thế này.” Người khác chia sẻ: “Trời ơi. Tôi rùng mình chỉ khi nhìn những bức ảnh này. Tôi sợ độ cao, chắc chắn tôi không thể đi qua cây cầu đó”.

Thực tế, nhiều bức ảnh được chụp bằng ống kính telephoto, khiến cây cầu trông dốc hơn so với thực tế. Tuy vậy, nó vẫn khá dốc và cần đặc biệt thận trọng vào mùa Đông khi có nguy cơ bị phủ băng tuyết.

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản mô tả đây là một trong những cây cầu “điên rồ” hoặc “đáng sợ” nhất đất nước. Ngoài việc lưu thông bằng xe, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe qua cầu, đồng thời tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh.

Tại đây còn có kính viễn vọng và ống nhòm phục vụ khách tham quan ngắm cảnh hồ khi thời tiết quang đãng.

Theo Daily Mail

Theo Hải Yến

