Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 24/4, khách du lịch đến Nhật Bản tuyệt đối không được làm điều sau

Theo Khả Văn | 18-04-2026 - 16:17 PM | Tài chính quốc tế

Quy định mới nhất được Bộ Giao thông Nhật Bản ban hành áp dụng trên tất cả các chuyến bay tại đất nước này.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giao thông Nhật Bản công bố, bắt đầu từ ngày 24/4, một lệnh cấm chính thức về việc sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay sẽ có hiệu lực đối với tất cả các chuyến bay khởi hành từ hoặc hạ cánh xuống xứ sở mặt trời mọc. Quyết định cứng rắn này được đưa ra nhằm phản ứng trước hàng loạt sự cố nguy hiểm liên quan đến tình trạng pin lithium-ion đột ngột bốc khói hoặc phát nổ trong khoang hành khách thời gian qua.

Nhật Bản cấm tuyệt đối việc sử dụng pin dự phòng khi đang trên máy bay

Theo quy định mới, hành khách tuy vẫn được quyền mang sạc dự phòng theo hành lý xách tay nhưng sẽ bị cấm hoàn toàn việc cắm sạc điện thoại thông minh hay bất kỳ thiết bị điện tử nào khác trong suốt quá trình máy bay cất cánh và lơ lửng trên không. Không chỉ dừng lại ở đó, hành động cắm nạp điện cho chính viên pin dự phòng thông qua hệ thống ổ cắm có sẵn trên ghế ngồi máy bay cũng bị đưa vào danh sách cấm tuyệt đối. Để siết chặt an ninh, các hãng hàng không cũng sẽ kiểm soát gắt gao hạn mức mang theo, quy định rõ mỗi hành khách chỉ được phép mang tối đa hai viên pin sạc dự phòng lên khoang ca bin.

Hành động sạc pin khi đang trên máy bay bị cấm tuyệt đối

Động thái siết chặt an toàn bay của nhà chức trách Nhật Bản hoàn toàn bám sát theo bộ quy chuẩn an ninh mới nhất do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) vừa ban hành hồi tháng 3. Nỗi lo ngại về an toàn cháy nổ đối với các dòng pin lithium-ion không phải là sự phòng xa vô cớ, nhất là khi dư luận vẫn chưa quên vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên một chuyến bay chở khách tại Busan, Hàn Quốc vào đầu năm 2025 vừa qua, với nguyên nhân cốt lõi được xác định xuất phát từ loại pin này bốc cháy trong khoang hành lý. Do đó, cơ quan quản lý hàng không Nhật Bản tha thiết kêu gọi sự thấu hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt từ phía hành khách để đảm bảo an toàn sinh mạng tuyệt đối cho mọi chuyến bay trên bầu trời.

Máy bay Air Busan bốc cháy do sạc dự phòng hồi năm ngoái

Tại Việt Nam, hai hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines và Vietjet Air thực tế đã đi trước một bước khi sớm áp dụng triệt để lệnh cấm sử dụng sạc dự phòng trên không từ năm 2025. Hiện tại, cả hai hãng đều yêu cầu hành khách tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn số lượng, bắt buộc đặt sạc dự phòng trong hành lý xách tay ở vị trí dễ quan sát và tuyệt đối không được cắm sạc dưới mọi hình thức.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quan chức Fed không còn lạc quan về lạm phát, dự đoán Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong thời gian dài

Mỹ báo tin vui đầy bất ngờ cho Nga

Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz trở lại
16:07 , 18/04/2026

16:07 , 18/04/2026
Bé gái gần 2 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, người cha 32 tuổi bị bắt vì tội giết người
15:31 , 18/04/2026

15:31 , 18/04/2026
"Gã khổng lồ vàng" xuất hiện trên bầu trời Trái Đất, sắp nổ
15:00 , 18/04/2026

15:00 , 18/04/2026
'Trái ngọt' liên tục đến với Mỹ: Đội tàu quy mô chưa từng có đang nối đuôi nhau đến 'đường tắt vàng' để lấy dầu thô Mỹ, mang đến châu Á
14:19 , 18/04/2026

14:19 , 18/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên