Cây lan ý “ra hoa dày đặc” khi được tưới loại nước này: Rất quen với người Việt

Lan ý là một trong những loại cây cảnh trong nhà được nhiều người yêu thích nhờ tán lá xanh bóng và những bông hoa trắng thanh nhã. Tuy nhiên, không ít người trồng gặp tình trạng cây vẫn xanh tốt nhưng mãi không chịu ra hoa.

Nếu đang đau đầu vì chậu lan ý chỉ phát triển lá mà không xuất hiện những bông hoa trắng đặc trưng, bạn có thể thử một mẹo đơn giản từ nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp.

Nước vo gạo - “phân bón” tự nhiên giúp lan ý ra hoa

Nhiều người yêu cây cảnh hiện nay ưu tiên các phương pháp chăm sóc tự nhiên thay vì lạm dụng phân bón hóa học. Trong số đó, nước vo gạo được xem là một giải pháp được nhiều người áp dụng để kích thích lan ý ra hoa.

Theo các chuyên gia làm vườn, nước vo gạo chứa một lượng vừa phải các dưỡng chất quan trọng như nitơ, kali và phốt pho. Đây là những nguyên tố cần thiết giúp cây phát triển bộ rễ khỏe mạnh, thúc đẩy sinh trưởng và hỗ trợ quá trình hình thành hoa.

Ngoài ra, nước vo gạo còn chứa một số khoáng chất vi lượng như kẽm, sắt, lưu huỳnh, magie cùng các vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cây, giúp cây khỏe mạnh hơn và tăng khả năng ra hoa.

Điều quan trọng là nước vo gạo sử dụng cho cây phải hoàn toàn không chứa muối, dầu ăn hay bất kỳ loại gia vị nào vì chúng có thể gây hại cho cây.

Cách dùng nước vo gạo cho lan ý

Cách thực hiện rất đơn giản.

Sau khi vo gạo, giữ lại phần nước đầu tiên hoặc nước thứ hai. Bạn sẽ thấy nước có màu trắng đục do chứa tinh bột và các khoáng chất từ hạt gạo.

Để nước lắng một lúc rồi dùng tưới cho cây lan ý khoảng một lần mỗi tháng. Nếu thấy nước quá đậm đặc, có thể pha loãng thêm với nước sạch trước khi sử dụng.

Sau khi vo gạo, giữ lại phần nước đầu tiên hoặc nước thứ hai. Bạn sẽ thấy nước có màu trắng đục do chứa tinh bột và các khoáng chất từ hạt gạo.

Các chuyên gia lưu ý không nên bảo quản nước vo gạo quá lâu vì nước dễ lên men, gây mùi và có thể ảnh hưởng đến cây.

Tishana, người sáng lập thương hiệu cây cảnh Coco and Seed, cho biết: “Nước còn lại sau khi vo gạo chứa tinh bột cùng nhiều khoáng chất vi lượng như nitơ, phốt pho và kali, có thể hỗ trợ sự phát triển của cây trồng”.

Lưu ý để lan ý ra hoa tốt hơn

Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, lan ý muốn ra hoa đều cần được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt trực tiếp. Đất trồng cần đủ độ ẩm nhưng không quá úng nước.

Khi được chăm sóc đúng cách và bổ sung dinh dưỡng hợp lý, lan ý có thể cho hoa từ mùa xuân đến mùa thu, mang lại vẻ đẹp thanh lịch và giúp không gian sống thêm xanh mát.

Chỉ với một chút nước vo gạo tưởng chừng bỏ đi, người trồng cây có thể bổ sung thêm dưỡng chất tự nhiên cho lan ý mà không tốn kém. Kết hợp với chế độ tưới nước, ánh sáng và chăm sóc phù hợp, chậu lan ý sẽ có cơ hội ra hoa đẹp hơn, giúp không gian sống thêm tươi mát và sinh động.