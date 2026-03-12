"Cây tiền" đến từ châu Phi nhưng lại là cây phong thủy quốc dân của cả châu Á: Mời gọi quý nhân, kích tài lộc rất tốt

Trong những năm gần đây, xu hướng trồng cây cảnh trong không gian sống ngày càng phổ biến. Không chỉ để trang trí hay tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, nhiều gia đình còn lựa chọn cây dựa trên yếu tố phong thủy với mong muốn mang lại may mắn và tài lộc. Một trong những loại cây thường xuyên được nhắc tới trong các danh sách cây phong thủy là cây kim tiền. Với cái tên gợi liên tưởng trực tiếp đến tiền bạc và sự sung túc, loại cây này được khá nhiều người lựa chọn trồng trước cửa nhà, trong phòng khách hoặc đặt ở nơi làm việc.

Loại cây có nguồn gốc từ châu Phi nhưng lại rất phổ biến ở châu Á

Ít người biết rằng kim tiền thực chất có nguồn gốc từ các khu vực nhiệt đới ở Đông Phi. Nhờ khả năng thích nghi tốt, cây dần được nhân giống và trồng ở nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt phổ biến tại các nước châu Á.

Một trong những lý do khiến kim tiền được ưa chuộng là khả năng sinh trưởng khá bền bỉ. Cây có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng vừa phải, không cần quá nhiều nước và ít bị sâu bệnh. Chính vì vậy, ngay cả những người không có nhiều kinh nghiệm trồng cây cũng có thể chăm sóc loại cây này khá dễ dàng. Đối với những không gian sống hiện đại như căn hộ chung cư hoặc văn phòng,kim tiền cũng được xem là lựa chọn phù hợp vì không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vẫn tạo điểm nhấn xanh mát.

Trên thị trường cây cảnh, kim tiền có khá nhiều kích thước và mức giá khác nhau. Những chậu nhỏ đặt trên bàn làm việc thường có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, các chậu lớn trồng trước cửa nhà hoặc đặt ở sảnh có thể có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy vào kích thước và dáng cây. Một số người chơi cây lâu năm còn tìm những cây kim tiền có tán đẹp hoặc được tạo dáng cầu kỳ để trang trí cho không gian sống. Những cây như vậy thường có giá cao hơn so với các chậu cây thông thường.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, cây còn giúp không gian sống dễ chịu hơn

Bên cạnh yếu tố phong thủy, nhiều người lựa chọn kim tiền đơn giản vì vẻ ngoài xanh mướt của cây. Lá cây dày và bóng tạo cảm giác tươi mát, giúp không gian sống trở nên sinh động hơn. Trong những ngôi nhà hiện đại, một chậu cây xanh trước cửa hoặc trong phòng khách thường được xem như điểm nhấn giúp không gian bớt khô cứng. Chính vì vậy, dù tin hay không vào yếu tố phong thủy, kim tiền vẫn là loại cây được nhiều gia đình lựa chọn.

Với vẻ ngoài dễ nhìn, khả năng chăm sóc không quá cầu kỳ và cái tên gắn liền với tài lộc, kim tiền vì thế ngày càng trở thành một trong những loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình.

Những lưu ý khi trồng cây kim tiền trong nhà

Dù được xem là loại cây khá dễ chăm sóc, loài này vẫn cần một số điều kiện phù hợp để phát triển tốt. Nếu chăm sóc đúng cách, cây có thể xanh tốt quanh năm và giữ được dáng đẹp trong thời gian dài.

1. Không nên tưới nước quá nhiều

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi trồng kim tiền là tưới nước quá thường xuyên. Phần thân và rễ của cây có khả năng giữ nước khá tốt nên nếu đất luôn trong trạng thái ẩm, rễ rất dễ bị úng. Thông thường, người trồng chỉ nên tưới khoảng 1-2 lần mỗi tuần , tùy vào độ ẩm của đất và môi trường xung quanh. Nếu trồng cây trong chậu đặt trong nhà, tần suất tưới có thể còn ít hơn.

2. Chọn vị trí có ánh sáng vừa phải

Kim tiền có thể sống trong môi trường ánh sáng không quá mạnh, nhưng cây vẫn cần một lượng ánh sáng tự nhiên nhất định để phát triển khỏe mạnh. Những vị trí như gần cửa sổ, ban công hoặc khu vực có ánh sáng gián tiếp thường khá phù hợp. Nếu đặt cây ở nơi quá tối trong thời gian dài, lá cây có thể trở nên nhạt màu và tốc độ phát triển chậm lại.

3. Đất trồng cần thoát nước tốt

Loại cây này thích hợp với đất tơi xốp và thoát nước nhanh. Nhiều người thường trộn đất với xơ dừa, trấu hoặc đá perlite để giúp rễ cây thông thoáng hơn. Điều này cũng giúp hạn chế tình trạng úng nước - nguyên nhân phổ biến khiến cây bị vàng lá.

4. Lau lá và kiểm tra cây định kỳ

Lá kim tiền thường dày và bóng, nhưng nếu đặt trong nhà lâu ngày, bụi bẩn có thể bám lên bề mặt lá. Việc lau lá nhẹ nhàng bằng khăn ẩm thỉnh thoảng sẽ giúp cây trông xanh và sạch hơn. Ngoài ra, việc quan sát cây định kỳ cũng giúp phát hiện sớm những dấu hiệu như lá vàng hoặc thân bị mềm, từ đó điều chỉnh cách chăm sóc kịp thời.