Từ giờ đến cuối tháng 1 âm ăn ngay 2 món này, vừa tốt cho gan lại thu hút tài lộc, mở vận hanh thông

12-03-2026 - 16:38 PM | Lifestyle

Có thể nói, những lời khuyên của người xưa đôi khi rất giản dị.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều gia đình Việt thường rơi vào trạng thái ăn uống "quá tải": thịt nhiều, đồ chiên rán nhiều, rượu bia cũng nhiều hơn bình thường. Chính vì vậy, từ sau Tết đến hết tháng Giêng âm lịch, nhiều người bắt đầu chú ý hơn đến những món ăn thanh nhẹ để cân bằng lại cơ thể.

Trong quan niệm dân gian, đây cũng là khoảng thời gian quan trọng để "khởi động" lại nhịp sống của cả năm. Vì vậy, người xưa thường khuyên nên chọn những món ăn vừa tốt cho sức khỏe, vừa mang ý nghĩa mở vận, đón lộc trong những bữa cơm đầu xuân. Trong số đó, hai món ăn dân dã dưới đây thường được nhắc đến nhiều.

Canh rau má – món ăn thanh mát giúp cơ thể "nhẹ lại"

Ảnh minh họa

Rau má là loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường được dùng để nấu canh hoặc xay nước uống. Theo kinh nghiệm dân gian, rau má có tính mát, giúp cơ thể giải nhiệt và hỗ trợ thanh lọc.

Sau những ngày Tết ăn nhiều món dầu mỡ, một bát canh rau má nấu thịt băm hoặc rau má nấu tôm thường được xem là món ăn giúp bữa cơm trở nên nhẹ nhàng hơn. Vị thanh của rau kết hợp với vị ngọt của thịt hoặc tôm khiến món canh rất dễ ăn, đặc biệt trong những ngày đầu năm.

Không chỉ vậy, màu xanh tươi của rau má còn được nhiều người liên tưởng đến sự sinh sôi và khởi đầu thuận lợi. Vì vậy, trong quan niệm dân gian, những món rau xanh thường được xem là biểu tượng của sự tươi mới và may mắn trong năm mới.

Cá hấp – món ăn tượng trưng cho sự dư dả

Bên cạnh các món rau thanh mát, cá cũng là thực phẩm được nhiều gia đình ưu tiên trong bữa cơm đầu xuân. Đặc biệt, cá hấp gừng hoặc cá hấp xì dầu là món ăn vừa nhẹ bụng vừa giữ được vị ngọt tự nhiên của thực phẩm.

Trong văn hóa Á Đông, cá thường gắn với ý nghĩa dư dả và sung túc. Vì vậy, nhiều gia đình thích có món cá trong bữa ăn đầu năm với mong muốn mọi việc trong năm mới được thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Từ góc độ dinh dưỡng, cá cũng là thực phẩm giàu protein và omega-3, giúp bữa ăn trở nên cân bằng hơn sau những ngày ăn nhiều thịt đỏ.

Ảnh minh họa

Bữa cơm thanh nhẹ cho những ngày đầu năm

Thực ra, việc lựa chọn món ăn trong thời gian sau Tết không chỉ liên quan đến quan niệm dân gian mà còn xuất phát từ nhu cầu thực tế của cơ thể. Sau những ngày ăn uống khá “nặng”, các món thanh mát, ít dầu mỡ thường giúp bữa cơm trở nên dễ chịu hơn.

Chỉ cần một bữa cơm đơn giản với bát canh rau xanh, món cá hấp và cơm nóng, nhiều gia đình đã cảm thấy đủ đầy và thoải mái.

Có thể nói, những lời khuyên của người xưa đôi khi rất giản dị. Đó không phải là những quy tắc phức tạp, mà chỉ là cách nhắc nhở con cháu ăn uống điều độ, giữ sức khỏe và bắt đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, thuận lợi.

Theo Vỹ Đình

Phụ nữ mới

gan, món ăn

