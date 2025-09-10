CBRE lên tiếng về việc căn hộ của Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM bị cắt nước 8 tháng

Ngày 10-9, Công ty TNHH CBRE Việt Nam (CBRE) đã chính thức lên tiếng về thông tin bà Đỗ Thị Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), chủ căn hộ V5-1002 tại chung cư Sunrise City South, phường Tân Hưng, TP HCM – bị cắt nước sinh hoạt suốt 8 tháng.

Trong phản hồi, CBRE khẳng định với tư cách là đơn vị quản lý vận hành tòa nhà, công ty không có bất kỳ hành vi gian lận nào trong việc ghi chỉ số nước hay tính tiền nước cho cư dân, trong đó có nhà bà Loan. Toàn bộ tiền nước đều được thu hộ – chi hộ qua tài khoản riêng của tòa nhà và thanh toán trực tiếp cho Công ty Cấp nước Nhà Bè.

Nhà bà Đỗ Thị Loan phải đưa nước bằng can nhựa về sử dụng trong thời gian bị bất nước

Theo CBRE, mỗi căn hộ đều có đồng hồ đo nước riêng. Ban quản lý (BQL) đọc chỉ số hằng tháng để tính toán theo đúng đơn giá hiện hành. Trường hợp cư dân chậm thanh toán từ 3 tháng trở lên, ban quản lý sẽ ngừng cung cấp nước theo quy định nội quy tòa nhà. Bà Loan bị cắt nước từ ngày 7-1-2025 do nợ phí nước 3 tháng cuối năm 2024 với tổng số tiền hơn 1 triệu đồng.

Việc ngừng cung cấp nước này phù hợp với quy định tại Khoản 3.5.5, Điều 3 của Nội quy Tòa nhà.

Về việc bà Loan bị ngăn cản vận chuyển nước bằng thùng vào thang máy, CBRE cho biết ban quản lý tòa nhà buộc phải ngăn cản bà Loan "là vì trong thời gian trước đây, đã xảy ra một sự cố gây tràn nước ở Tháp V2 của tòa nhà gây hư hỏng thang máy, khiến gián đoạn hoạt động của thang máy, ảnh hướng lớn đến vận hành và di chuyển của các cư dân khác".

Văn phòng ban quản lý tòa nhà sau đó đã đề nghị bà Loan tạm ngưng vận chuyển nước qua sảnh vào thang máy bằng xô, thùng, và yêu cầu phải có phương án an toàn, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển nước lên căn hộ làm ảnh hưởng đến tòa nhà và các cư dân khác.

CBRE cũng khẳng định đã nhiều lần giải thích, đưa ra phương án xử lý nhưng bà Loan không đồng ý.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin sau khi ghi nhận ý kiến phản hồi từ bà Đỗ Thị Loan.