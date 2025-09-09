Cen Land bứt phá trong kỷ nguyên mới

Kết quả kinh doanh tích cực

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 504,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 43,8 tỷ đồng, tăng 174,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Cen Land cho biết, biên lợi nhuận gộp từ hoạt động môi giới đã cải thiện đáng kể trong 6 tháng đầu năm và việc ghi nhận thêm doanh thu và lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã tác động tích cực đến kết quả, giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, Cen Land đang có tổng tài sản ngắn hạn là 7.416 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 5.707 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 677,5 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Cen Land tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong với những chiến lược sáng tạo, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường vừa kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Bất động sản vừa túi tiền

Phân khúc bất động sản vừa túi tiền luôn được đánh giá cao về tính thanh khoản, đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu gia đình Việt. Cen Land sớm nhận ra tiềm năng của phân khúc này và biến nó thành một trụ cột chiến lược, vừa đảm bảo dòng tiền ổn định vừa tạo dấu ấn bền vững trong lòng khách hàng.

Với cương vị doanh nghiệp phân phối bất động sản hàng đầu, Cen Land chính thức hợp tác cùng Nam Long ADC – thành viên chủ lực của Tập đoàn Nam Long - trở thành nhà phân phối độc quyền dự án An Zen Residences.

An Zen Residences là dự án EHome đầu tiên tại miền Bắc do Nam Long ADC phát triển, tại An Hải, Hải Phòng. Dự án gồm 3 tòa tháp 18 tầng với 887 căn hộ từ 1 - 3 phòng ngủ, thiết kế hiện đại, tối giản và tối ưu công năng.

Việc phân phối độc quyền không chỉ giúp Cen Land đảm bảo nguồn cung sản phẩm chất lượng mà còn là nền tảng cho quan hệ hợp tác bền vững với Nam Long, hướng tới phát triển dòng nhà ở giá hợp lý tại miền Bắc.

Bất động sản an sinh - thổi làn gió mới cho đô thị

Không chỉ dừng ở việc bán sản phẩm, Cen Land còn tiên phong trong việc phát triển BĐS an sinh: đưa ra các giải pháp hút cư dân về ở thực, "thổi hồn" vào các khu đô thị để biến chúng thành những nơi đáng sống. Đây là một chiến lược khác biệt, nhằm giải quyết bài toán "bán xong rồi bỏ hoang" mà nhiều dự án bất động sản đang gặp phải.

Với Cen Land, một dự án chỉ thực sự thành công khi có ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ - nơi một gia đình đang quây quần, có tiếng trẻ thơ cười đùa, có nhịp sống sinh sôi.

Từ năm 2011, Cen Land đã đi tiên phong trong việc giải quyết những vấn đề này: phối hợp với các chủ đầu tư cấu trúc lại sản phẩm, tái định vị thị trường mục tiêu và đặc biệt là đưa cư dân thật về sinh sống. Từ đó, hình thành cộng đồng cư dân gắn kết và gia tăng giá trị bất động sản bền vững.

Mới đây, Cen Land ra mắt công ty Cen SPC với mục tiêu tập trung vào việc thu hút cư dân về sinh sống, kinh doanh tại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc.

Bất động sản điều dưỡng - lời giải cho các dự án ven biển

Nhiều dự án nghỉ dưỡng ven biển hiện đang vắng khách, thậm chí bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên. Cen Land đã nhìn thấy cơ hội từ chính thách thức này.

Bằng cách tái cấu trúc và chuyển đổi công năng thành bất động sản điều dưỡng, Cen Land biến những "tài sản nằm im" thành nguồn lực có giá trị, đón đầu xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Khác với bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống vốn phụ thuộc vào mùa vụ và lượng khách ngắn hạn, bất động sản điều dưỡng hướng đến khách hàng lưu trú dài ngày hoặc cố định, từ đó tạo ra nguồn thu ổn định và bền vững hơn.

Mô hình BĐS điều dưỡng dự kiến sẽ được phát triển tại dự án Hoa Tiên Paradise.

Khác với các đơn vị môi giới thông thường, Cen Land có chiến lược và hệ sinh thái toàn diện, giải quyết vấn đề cho thị trường và xã hội. Dự kiến, trường cao đẳng nghề Cen EcoTech- một mảnh ghép trong hệ sinh thái Cen sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay. Trường sẽ đào tạo các ngành mũi nhọn như bất động sản, điều dưỡng và nhà hàng, khách sạn.

Nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên làm việc trong hệ thống của Cen, từ đội ngũ bán hàng cho các dự án bất động sản đến nhân sự tại các dự án điều dưỡng. Riêng ngành nhà hàng, khách sạn, học viên sẽ có cơ hội làm việc trong mạng lưới đối tác trong và ngoài nước.

Với ba trụ cột chiến lược và hệ sinh thái toàn diện, Cen Land đã chứng minh khả năng thích nghi và dẫn dắt xu hướng trong một thị trường đầy thách thức, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.