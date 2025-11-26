Cen Land mở 500 cơ hội miễn phí nâng chuẩn nghề môi giới bất động sản

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay với nguồn cung dồi dào, hệ thống pháp lý ngày càng siết chặt và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, việc nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ môi giới là một yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi toàn diện này, chương trình tài trợ miễn phí 500 suất đào tạo và thi chứng chỉ môi giới do Cen Land phối hợp cùng Cen EcoTech triển khai đã trở thành một điểm nhấn tiên phong. Đây là hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành của doanh nghiệp lớn, nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng môi giới chuyên nghiệp, chuẩn hóa trên phạm vi toàn quốc.

Hành trình khẳng định vị thế của nghề môi giới

Trước năm 2005, hoạt động môi giới bất động sản tại Việt Nam hầu như chưa được ghi nhận như một nghề chuyên nghiệp. Thị trường lúc bấy giờ thiếu vắng khung pháp lý cụ thể, chưa có quy định về tiêu chuẩn hành nghề, chứng chỉ hay trách nhiệm nghề nghiệp. Những người làm trung gian mua bán nhà đất – thường được gọi là "cò đất" – chủ yếu hoạt động dựa trên kinh nghiệm cá nhân, các mối quan hệ và sự tin tưởng giữa các bên giao dịch. Việc thiếu các tiêu chuẩn về đào tạo, hiểu biết pháp lý và đạo đức nghề nghiệp khiến hoạt động môi giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bắt đầu mở rộng và giá trị giao dịch ngày càng lớn.

Bước ngoặt quan trọng xuất hiện vào năm 2006 khi Luật Kinh doanh Bất động sản chính thức có hiệu lực, lần đầu đưa nghề môi giới vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Luật đã định danh nghề môi giới, quy định điều kiện hành nghề, yêu cầu về chứng chỉ cũng như tiêu chuẩn chuyên môn. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp nghề môi giới bất động sản được nhìn nhận đúng với vai trò của mình, đồng thời mở đường cho việc triển khai các chương trình đào tạo bài bản, chuẩn hóa. Dù vậy, trong giai đoạn này, nghề môi giới vẫn ở bước đầu hình thành, hệ thống đào tạo còn hạn chế và chưa thực sự được xã hội đánh giá như một lĩnh vực đòi hỏi tính chuyên môn cao.

Trong bối cảnh đó, Cen Land là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng cộng đồng môi giới chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cùng với sự bùng nổ của thị trường BĐS từ 2008–2018, Cen Land không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn trở thành "cái nôi" tạo ra các thế hệ môi giới có trình độ, tác phong và đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, góp phần nâng cao uy tín nghề trong xã hội và làm giảm rủi ro cho khách hàng, nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nóng về số lượng môi giới trong thập kỷ tiếp theo tạo ra khoảng cách lớn về năng lực, kiến thức pháp lý và kỹ năng nghề nghiệp. Khi thị trường chững lại từ 2020–2023, những hạn chế này bộc lộ rõ ràng: tư vấn sai, thiếu chứng chỉ hợp pháp, rủi ro pháp lý và uy tín cá nhân lẫn doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Đây chính là lý do nghề môi giới cần một bước nâng chuẩn toàn diện, để thích ứng với yêu cầu pháp lý và thị trường ngày càng minh bạch.

Cen Land và Cen EcoTech – nâng chuẩn nghề môi giới toàn quốc

Từ 2024, hệ thống pháp lý về bất động sản trở nên toàn diện hơn với Luật Kinh doanh BĐS, Nghị định 96/2024/NĐ-CP và Thông tư 04/2024/TT-BXD, quy định rõ ràng về điều kiện học, bồi dưỡng và sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới. Cá nhân dự thi sát hạch bắt buộc phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận hợp lệ, đáp ứng yêu cầu pháp lý. Từ đây, nghề môi giới bước vào giai đoạn mang tính "tái định hình", buộc lực lượng hành nghề phải nâng chuẩn nếu muốn tiếp tục trụ vững và phát triển.

Nhận diện thực trạng này, Cen Land phối hợp cùng Cen EcoTech triển khai chương trình "Kiến tạo sự nghiệp cùng Cen Land", trao tặng 500 suất đào tạo và thi chứng chỉ miễn phí trên toàn quốc (đăng ký đến ngày 31/12/2025).

Cen Land miễn phí 500 suất đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản

Đây là chính sách mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng môi giới, tạo điều kiện để bất kỳ cá nhân nào theo đuổi nghề đều có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo bài bản, nâng cao kiến thức pháp lý – nghiệp vụ và đạt chuẩn theo quy định.

Chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Xây dựng giúp môi giới trang bị kiến thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đây là cách Cen Land góp phần nâng chuẩn nghề và đồng hành cùng lực lượng môi giới, tạo ra giá trị bền vững cho thị trường.

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng rõ nét, nguồn cung dự án được dự báo dồi dào, nhu cầu giao dịch gia tăng, khách hàng ngày càng yêu cầu sự minh bạch, tư vấn chính xác và tác phong chuyên nghiệp. Việc Cen Land cùng Cen EcoTech triển khai chương trình góp phần định hình chuẩn mực hoạt động, giúp lực lượng môi giới trên toàn quốc tự tin hành nghề, đồng thời nâng tầm uy tín cá nhân và doanh nghiệp.

Cen Land tiếp tục củng cố vai trò tiên phong trong quá trình chuẩn hóa nghề môi giới: luôn đồng hành, thấu hiểu và mở rộng cơ hội nâng cao năng lực cho người làm nghề. Đây cũng là dấu mốc cho thấy nghề môi giới Việt Nam đang bước vào giai đoạn thuận lợi chưa từng có, khi khung pháp lý, tiêu chuẩn chuyên môn và cơ hội phát triển hội tụ đầy đủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho lực lượng môi giới chuyên nghiệp trên cả nước.

Ngay sau khi triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng môi giới, với hơn 100 lượt đăng ký chỉ trong thời gian ngắn và khóa đào tạo đầu tiên đã chính thức khai giảng.

Thông tin 500 suất miễn phí đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản có tại:

https://cenecotech.edu.vn/chinh-phuc-nganh-bat-dong-san-so-huu-chung-chi-moi-gioi-mien-phi-cung-cen-ecotech/

Hotline: 0845 899 889