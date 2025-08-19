CEO Bách Hoá Xanh muốn bán bớt cổ phiếu Thế Giới Di Động (MWG), dự thu về hàng chục tỷ

Trong thông báo mới nhất, ông Phạm Văn Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) kiêm Tổng Giám đốc chuỗi Bách Hoá Xanh vừa đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu MWG.

Nếu thành công, ông Trọng sẽ giảm sở hữu tại MWG xuống còn 2.632.104 CP, tương ứng tỷ lệ 0,178% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/8 đến ngày 19/9/2025.

Tạm tính theo thị giá MWG trên thị trường là 70.000 đồng/cp (chốt phiên 18/8), Tổng Giám đốc Bách Hóa Xanh có thể thu về hơn 35 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch trên.

Về tình hình kinh doanh, quý 2 vừa qua, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.620 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế tăng đến hơn 41% so với cùng kỳ 2024, lên mức 1.658 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục mà doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 73.755 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.205 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 54% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện gần một nửa kế hoạch doanh thu và hoàn thành 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Riêng với chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu 6 tháng ghi nhận gần 22.600 tỷ, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG. Tính đến hết tháng 6, chuỗi siêu thị đã có thêm 414 cửa hàng, nâng tổng quy mô lên 2.184 điểm bán.

Tại cuộc gặp mặt gần nhất, ban lãnh đạo MWG đánh giá thị trường thực phẩm và FMCGs Việt Nam có quy mô đến 60 tỷ USD, còn dư địa tăng trưởng rất lớn cho Bách Hóa Xanh. Ban lãnh đạo công ty cho rằng đây là thời điểm để BHX tăng tốc hiện thực hoá tầm nhìn 2030 và mục tiêu niêm yết sau khi đã bán vốn cho cổ đông chiến lược từ năm trước.