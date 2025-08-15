CEO Carlsberg “than khổ” vì áp lực chi tiêu khiến thói quen uống bia của người dân thay đổi

Chia sẻ với CNBC, CEO hãng bia Đan Mạch Carlsberg, ông Aarup-Andersen, cho biết người tiêu dùng đang ngày càng bỏ qua các thương hiệu bia danh tiếng từng được yêu thích và thay vào đó là lựa chọn cao cấp hoặc bình dân hơn.

“Chúng tôi nhận thấy sự phân hoá ngày càng rõ rệt về sở thích của người uống bia”, ông Aarup-Andersen nói. “Mọi người tìm kiếm các thương hiệu cao cấp hoặc thương hiệu bình dân. Vì vậy, những thương hiệu ở giữa sẽ bị ảnh hưởng đôi chút trong bối cảnh này”.

Các nhà sản xuất bia đã phải vật lộn với tình trạng tăng trưởng doanh số sụt giảm trong nhiều quý liên tiếp, do người tiêu dùng không hài lòng với giá cả tăng cao và chuyển sang các lựa chọn thay thế.

Carlsberg, nhà sản xuất bia lớn thứ 3 thế giới, vừa trở thành công ty mới nhất đưa ra báo cáo tăng trưởng doanh số quý 2 thấp hơn. Doanh số giảm 1,7% trong quý 2, bao gồm cả việc mất thương hiệu San Miguel gần đây, ngay cả khi nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp và không cồn của hãng tăng lên.

Điều này xảy ra sau khi AB InBev, nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới, công bố mức doanh số quý 2 giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của Heineken giảm 0,4% trong quý 2 so với cùng kỳ.

“Người tiêu dùng toàn cầu đang có chút chững lại trong chi tiêu…. Vì vậy, doanh số không còn tăng trưởng như vài năm trước nữa”, ông Aarup-Andersen nhận định.

Tham khảo: CNBC﻿