Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Carlsberg “than khổ” vì áp lực chi tiêu khiến thói quen uống bia của người dân thay đổi

15-08-2025 - 21:16 PM | Tài chính quốc tế

Chính điều này cũng làm lu mờ triển vọng của các nhà sản xuất bia, vốn đã phải đối mặt với tình trạng danh số sụt giảm.

CEO Carlsberg “than khổ” vì áp lực chi tiêu khiến thói quen uống bia của người dân thay đổi- Ảnh 1.

Chia sẻ với CNBC, CEO hãng bia Đan Mạch Carlsberg, ông Aarup-Andersen, cho biết người tiêu dùng đang ngày càng bỏ qua các thương hiệu bia danh tiếng từng được yêu thích và thay vào đó là lựa chọn cao cấp hoặc bình dân hơn.

“Chúng tôi nhận thấy sự phân hoá ngày càng rõ rệt về sở thích của người uống bia”, ông Aarup-Andersen nói. “Mọi người tìm kiếm các thương hiệu cao cấp hoặc thương hiệu bình dân. Vì vậy, những thương hiệu ở giữa sẽ bị ảnh hưởng đôi chút trong bối cảnh này”.

Các nhà sản xuất bia đã phải vật lộn với tình trạng tăng trưởng doanh số sụt giảm trong nhiều quý liên tiếp, do người tiêu dùng không hài lòng với giá cả tăng cao và chuyển sang các lựa chọn thay thế.

Carlsberg, nhà sản xuất bia lớn thứ 3 thế giới, vừa trở thành công ty mới nhất đưa ra báo cáo tăng trưởng doanh số quý 2 thấp hơn. Doanh số giảm 1,7% trong quý 2, bao gồm cả việc mất thương hiệu San Miguel gần đây, ngay cả khi nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp và không cồn của hãng tăng lên.

Điều này xảy ra sau khi AB InBev, nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới, công bố mức doanh số quý 2 giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của Heineken giảm 0,4% trong quý 2 so với cùng kỳ.

“Người tiêu dùng toàn cầu đang có chút chững lại trong chi tiêu…. Vì vậy, doanh số không còn tăng trưởng như vài năm trước nữa”, ông Aarup-Andersen nhận định.

Tham khảo: CNBC﻿

Phát hiện đám mây 'rượu' khổng lồ, chứa đủ cồn để sản xuất 300.000 lít bia cho mỗi người mỗi ngày trong một tỷ năm

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
bia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khẳng định vẫn mua dầu Nga, một tập đoàn lớn của Ấn Độ vừa có bước đi 'vẹn đôi đường': Sắp nhận 10 triệu thùng dầu từ Mỹ

Khẳng định vẫn mua dầu Nga, một tập đoàn lớn của Ấn Độ vừa có bước đi 'vẹn đôi đường': Sắp nhận 10 triệu thùng dầu từ Mỹ Nổi bật

Quan chức Fed tiết lộ thời điểm ngân hàng trung ương hạ lãi suất, chia sẻ 'lá phiếu' ủng hộ nới lỏng chính sách bị tác động bởi... bánh donut

Quan chức Fed tiết lộ thời điểm ngân hàng trung ương hạ lãi suất, chia sẻ 'lá phiếu' ủng hộ nới lỏng chính sách bị tác động bởi... bánh donut Nổi bật

Người dân đang ăn trưa thì bị cuốn trôi: Lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 56 người chết, 80 người mất tích ở Ấn Độ

Người dân đang ăn trưa thì bị cuốn trôi: Lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 56 người chết, 80 người mất tích ở Ấn Độ

19:55 , 15/08/2025
Tờ giấy dán trên cửa một cửa hàng 7-Eleven khiến nhiều người xúc động không thôi

Tờ giấy dán trên cửa một cửa hàng 7-Eleven khiến nhiều người xúc động không thôi

19:19 , 15/08/2025
Bạn và tôi có thể đã được uống sữa bò, tiêm kháng sinh Cuba giữa lúc khó khăn

Bạn và tôi có thể đã được uống sữa bò, tiêm kháng sinh Cuba giữa lúc khó khăn

18:47 , 15/08/2025
Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Phái đoàn Nga đáp máy bay xuống Alaska

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Phái đoàn Nga đáp máy bay xuống Alaska

18:17 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên