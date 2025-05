CEO Đoàn Văn Hiểu Em: Chuỗi nhà thuốc An Khang từng bỏ lỡ cơ hội lớn, nay trở lại với 'cơ hội vàng thứ 2' cùng Thế Giới Di Động

An Khang đưa dịch vụ mua thuốc lên VNeID

Sáng 28/5, chuỗi nhà thuốc An Khang đã ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử với Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) – đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Theo nội dung hợp tác, dữ liệu toa thuốc điện tử của người dân sẽ được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VNeID khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Thông qua nền tảng này, người bệnh có thể lựa chọn mua thuốc tại nhà thuốc An Khang mà không cần đến quầy thuốc bệnh viện. Đơn hàng có thể được giao tận nhà hoặc nhận tại nhà thuốc sau khi xác thực danh tính qua VNeID.

Việc tích hợp hệ thống nhà thuốc vào ứng dụng định danh quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian mua thuốc, giảm tình trạng quá tải tại nhà thuốc bệnh viện và hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường y tế. Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu lịch sử giao dịch và tiếp cận thông tin thuốc thuận tiện hơn.

Trên thị trường, nhà thuốc An Khang cho biết họ áp dụng một số chính sách nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động bán lẻ dược phẩm. Cụ thể, chuỗi nhà thuốc cam kết không thu phí cắt liều, đặc biệt đối với các loại thuốc điều trị những bệnh thông thường như cảm, ho, sổ mũi. Đồng thời, không phát sinh bất kỳ chi phí ẩn nào trong quá trình bán hàng. Toàn bộ thuốc được kinh doanh tại An Khang đều là sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép lưu hành. Giá bán được niêm yết theo đúng mức giá từ nhà sản xuất, dưới sự giám sát chặt chẽ.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi nhà thuốc An Khang, cho biết việc chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân điều trị bệnh, mà còn phải thể hiện sự minh bạch trong từng viên thuốc cung cấp.

"Với chúng tôi, chăm sóc sức khỏe không chỉ là giúp bà con mau hết bệnh mà còn là sự minh bạch trong từng viên thuốc nhỏ", vị này khẳng định.

Đây là cơ hội vàng thứ 2 của An Khang

Cũng trong sáng 28/5, chia sẻ thêm với báo chí, ông Hiểu Em gọi thời điểm hiện tại là "cơ hội vàng thứ hai" của An Khang cũng như Tập đoàn Thế Giới Di Động sau giai đoạn dịch Covid-19. Theo ông, sau quá trình tái cấu trúc, dù quy mô chuỗi có thu hẹp, An Khang đã vận hành ổn định trở lại và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bối cảnh thị trường hiện nay với loạt chính sách siết chặt quản lý y tế, bảo hiểm y tế, cùng việc tăng cường truy quét hàng giả, thuốc giả, theo ông Hiểu Em, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các chuỗi nhà thuốc hoạt động đúng chuẩn phát triển bền vững. Ông cũng cho biết, hiện ngành dược tại Việt Nam có quy mô doanh thu hơn 8 tỷ USD, một con số cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn, nhất là khi so sánh với doanh thu khoảng 10 tỷ USD của ngành hàng điện thoại và điện máy.

Nhìn lại quá trình phát triển của An Khang, ông Hiểu Em thừa nhận sau khi được Thế Giới Di Động sáp nhập vào năm 2018, chuỗi từng bỏ lỡ cơ hội mở rộng do tập đoàn phải ưu tiên giải quyết nhiều vấn đề khác trong hệ sinh thái. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh 2020–2021, các chuỗi bán lẻ như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh phải tập trung thích nghi với bối cảnh khó khăn, duy trì hoạt động giữa lựa chọn kinh doanh online hay offline, khiến An Khang chưa được đặt vào nhóm ưu tiên đầu tư.

"Đó từng là một cơ hội rất lớn cho An Khang, nhưng chúng tôi đã chưa thực sự tập trung vào thời điểm đó. Sau dịch, nền kinh tế cũng rơi vào suy thoái, nên việc đầu tư cho An Khang cũng chưa được xếp vào hàng ưu tiên", ông Hiểu Em chia sẻ.

Tuy nhiên, hiện tại, với chiến lược tập trung hơn và bối cảnh thị trường thuận lợi, An Khang đang được tái đầu tư để tăng tốc trở lại. CEO của chuỗi nhà thuốc cho rằng đây là thời điểm đặc biệt quan trọng không chỉ với ngành dược mà còn với nhiều ngành tiêu dùng khác như thực phẩm, dịch vụ ăn uống, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân.