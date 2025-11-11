CEO FLC thừa nhận việc tiếp quản lại Bamboo Airways là không hề dễ dàng, sẽ báo cáo chi tiết về hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 lên Thủ tướng Chính phủ





Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 của Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền đã thông tin một số nội dung đáng chú ý liên quan đến việc tiếp quản lại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Bà Huyền khẳng định, chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được Tập đoàn FLC đưa ra trên cơ sở cân nhắc thận trọng, toàn diện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Quyết định này xuất phát từ đề nghị của ông Lê Thái Sâm – Chủ tịch Bamboo Airways, và Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý cũng như điều hành hãng hàng không.

Về ảnh hưởng đến năng lực điều hành và cân đối nguồn lực, bà Huyền thừa nhận việc tiếp nhận Bamboo Airways trong bối cảnh FLC đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện là một quyết định không dễ dàng. Tuy nhiên, chủ trương này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi: không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của Tập đoàn; triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có; đồng thời kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn và bền vững cho FLC.

Trước khi đồng ý tiếp nhận, Tập đoàn đã đánh giá kỹ lưỡng và xây dựng mô hình quản lý phù hợp cho Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc. Các phương án này đảm bảo tính độc lập tương đối giữa hoạt động của Bamboo Airways và các lĩnh vực đầu tư, bất động sản – du lịch của FLC, nhằm tránh chồng chéo và dàn trải nguồn lực.

Bên cạnh đó, FLC đang tích cực làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê mua tàu bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và huy động vốn cho Bamboo Airways. Việc huy động nguồn lực sẽ được thực hiện thận trọng, từng bước và phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của Tập đoàn.

Theo kế hoạch, Tập đoàn sẽ báo cáo chi tiết về hướng phát triển của Bamboo Airways giai đoạn 2025-2030 lên Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trình bày cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại Đại hội cổ đông bất thường của Bamboo Airways hồi tháng 9/2025, Chủ tịch HĐQT Lê Thái Sâm thừa nhận quá trình tái cấu trúc trước đó "không đạt kỳ vọng" và đề xuất FLC tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành. Bamboo Airways – "đứa con" ra đời từ khát vọng bay của doanh nhân Trịnh Văn Quyết – nay trở lại dưới sự điều hành trực tiếp của FLC, trở thành điểm tựa chiến lược trong hành trình tái sinh của tập đoàn.

Tú An