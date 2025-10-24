Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO Group muốn vay ngân hàng gần 1.287 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liền kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh của C.E.O Quốc tế.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, MCK: CEO, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua vay vốn gần 1.287 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- chi nhánh Thanh Xuân.

Mục đích vay nhằm thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liền kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh của Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (CEO Quốc tế), bao gồm cả lãi vay trong thời gian thi công được tính trong TMĐT dự án, hạng mục HTKT và khu nhà ở liền kề, biệt thự.

Khoản vay được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của CEO Quốc tế hình thành từ vốn vay tại BIDV- chi nhánh Thanh Xuân.

CEO Group muốn vay gần 1.287 tỷ đồng phục vụ dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh- Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh

CEO Group cam kết duy trì tối thiểu 65% vốn góp tại CEO Quốc tế trong suốt thời gian vay vốn. Trong trường hợp Tập đoàn thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 65%, giao dịch chuyển nhượng này chỉ được thực hiện khi đáp ứng đồng thời điều kiện gồm dự án đã bán hàng và CEO Quốc tế đã tham gia đủ vốn chủ sở hữu vào dự án, đồng thời có sự chấp thuận bằng văn bản của ngân hàng.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liền kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh của CEO Quốc tế có tổng mức đầu tư gần 2.282 tỷ đồng; được thi công xây dựng tại xã Mê Linh, xã Đại Thịnh, xã Tráng Việt, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội (nay là xã Quang Minh, Hà Nội).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, CEO Group mang về doanh thu thuần hơn 747,6 tỷ đồng, tăng 9,8% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 95,7 tỷ đồng, tăng 79,5%.

Năm 2025, CEO Group đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.543 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 182 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 48,5% kế hoạch doanh thu và 52,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của CEO Group giảm 3,4% so với đầu năm, xuống còn hơn 8.653 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.308 tỷ đồng, giảm 14,2%.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

