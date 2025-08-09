CEO Intel viết tâm thư 'minh oan' sau khi bị Tổng thống Mỹ yêu cầu từ chức

Tổng giám đốc điều hành Intel Lip-Bu Tan vừa lên tiếng về những "thông tin sai lệch" sau khi bị Tổng thống Donald Trump kêu gọi từ chức. Ông khẳng định Intel đang làm việc với Nhà Trắng để giải quyết tình hình và bản thân luôn ủng hộ sự tận tâm của Tổng thống trong việc "thúc đẩy an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ". Hội đồng quản trị của Intel cũng "hoàn toàn ủng hộ" kế hoạch chuyển đổi của công ty.

"Tôi muốn nói rõ ràng: Hơn 40 năm trong ngành, tôi đã xây dựng các mối quan hệ trên toàn thế giới và trong toàn bộ hệ sinh thái đa dạng của chúng ta - và tôi luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất", ông viết trong bức thư gửi nhân viên mới đây.

Trước đó, nguồn tin từ WSJ cho biết nội bộ Intel vẫn có một số bất đồng, đặc biệt trong việc có nên rút khỏi mảng sản xuất bán dẫn không. Một số đề xuất mua lại công ty AI của ông Tan cũng bị từ chối.﻿

Trong thư, ông cũng nhấn mạnh ngành công nghiệp bán dẫn mang lại cho mình nhiều thứ, và việc lên lãnh đạo Intel trong thời khắc then chốt là niềm vinh dự để "khôi phục sức mạnh" cho công ty. Vai trò của Intel với vị thế dẫn đầu về công nghệ và sản xuất, an ninh quốc gia và sức mạnh kinh tế của Mỹ càng thôi thúc ông thay đổi.

Ông cũng đề cập đến Walden International và Cadence Design Systems - hai công ty ông từng đóng vai trò chủ chốt nhưng có liên quan đến Trung Quốc. Đây được cho là một trong những lý do khiến ông bị Tổng thống Donald Trump đòi sa thải.

"Có rất nhiều thông tin sai lệch lan truyền về vai trò trước đây của tôi tại Walden International và Cadence Design Systems", ông Tan nói. "Danh tiếng của tôi được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, bằng những việc làm, lời nói chuẩn mực. Đây cũng chính là cách tôi đang lãnh đạo Intel".

Tổng giám đốc điều hành Intel Lip-Bu Tan

Trước đó, ông Trump yêu cầu ông Tan từ chức vì nghi ngờ mối liên hệ của CEO này với các công ty Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Đảng Cộng hòa, Arkansas, cũng đồng quan điểm.

"Intel được yêu cầu phải quản lý có trách nhiệm đối với tiền thuế của người dân Mỹ và tuân thủ các quy định an ninh hiện hành", ông Cotton viết. "Các mối quan hệ của ông Tan đặt ra câu hỏi về khả năng thực hiện các nghĩa vụ này của Intel".

Theo nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein, Intel không tin rằng Tan "có mâu thuẫn", nhưng mối liên hệ của ông với Trung Quốc cho thấy "một diện mạo ngày càng xấu".

"Thật không may, không giống như các CEO công nghệ khác, Lip-Bu dường như không vun đắp mối quan hệ cá nhân với ông Trump để xoa dịu cơn thịnh nộ", Rasgon viết. Ông Trump cũng có thể thất vọng trước những quyết định gần đây của công ty, bao gồm việc cắt giảm một số dự án đúc.

Được biết Lip-Bu Tan, 65 tuổi, là chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư mạo hiểm. Ông nhậm chức CEO Intel với mục tiêu vực dậy công ty vốn đã tụt hậu khá xa so với các đối thủ thông qua loạt chiến lược cải tổ, cắt giảm nhân viên, tái phân bổ nguồn lực và thoái vốn khỏi một số mảng kinh doanh.﻿

Theo: CNBC