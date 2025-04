CEO Lê Trung Phong: "Bí quyết để được Sản phẩm & dịch vụ chất lượng quốc gia"

Thưa ông, đâu là yếu tố cốt lõi giúp Công viên Vĩnh Hằng Long Thành được vinh danh trong lĩnh vực đặc thù như bất động sản tâm linh?

CEO Lê Trung Phong: Điều công ty theo đuổi là một sứ mệnh nhân văn: kiến tạo một không gian an nghỉ sinh thái hiện đại, đồng bộ chỉnh chu để lưu giữ trọn vẹn giá trị tâm linh và kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ trong gia đình, gia tộc. Trở thành điểm tựa văn hóa giúp gia đình, dòng tộc và cả cộng đồng gìn giữ cội nguồn, lan tỏa truyền thống biết ơn và phụng sự tổ tiên – những nền tảng thiêng liêng đã hun đúc nên bản sắc Việt.

Từ thiết kế cho đến thi công hoàn thành, công ty xem toàn bộ công trình như "ngôi nhà cuối cùng" – nơi mà giá trị đạo hiếu, nghĩa tình và sự trân trọng người đã khuất được đặt lên hàng đầu. Theo đó, mỗi khuôn viên đều được chăm sóc tận tụy mỗi ngày, không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng cả tấm lòng như đang phụng sự cho chính người thân trong gia đình mình.

Ông nhắc đến đạo hiếu và năng lượng dòng tộc, vậy những giá trị ấy được thể hiện cụ thể ra sao tại Công viên Vĩnh Hằng Long Thành?

CEO Lê Trung Phong: Tôi tin rằng, một gia tộc hưng thịnh là gia tộc biết gìn giữ cội nguồn. Chính vì vậy, tại Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành thường xuyên tổ chức các lễ nghi truyền thống như Hiệp kỵ, Vu Lan, Phật Đản... để tạo điều kiện cho con cháu quy tụ, tưởng niệm và kết nối tâm linh.

Không gian an nghỉ được phát triển thành một khuôn viên sinh thái cao cấp quy mô lớn được đồng bộ hài hòa giữa kiến trúc tâm linh và cảnh quan thiên nhiên. Hạ tầng chú trọng mảng xanh, tạo nên môi trường thanh tịnh và trong lành, không chỉ an yên cho người đã khuất mà còn an lòng cho những người ở lại.

Đặc biệt, với tổng diện tích lên đến 79ha, Công viên Vĩnh Hằng Long Thành là một trong những quỹ đất tâm linh hiếm hoi có diện tích vượt trội hiện nay được quy hoạch đồng bộ có phong thủy hanh thông, phục vụ nhu cầu an nghỉ cho nhiều thế hệ trong một đại gia đình hay gia tộc – điều rất ít nơi có thể đáp ứng được giữa xã hội đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay.

Về mặt dịch vụ, đâu là điểm nhấn giúp Công viên Vĩnh Hằng Long Thành tạo sự khác biệt trong ngành?

CEO Lê Trung Phong: Khách hàng của công viên là những người tìm kiếm một chốn an yên cho người thân đã khuất – nên sự tận tâm và chuẩn mực trong quá trình phục vụ là điều tiên quyết. Từ khâu tư vấn, thiết kế khuôn viên, đến chăm sóc mộ phần mỗi ngày… mọi quy trình đều được chuẩn hóa và thực hiện bằng tinh thần phụng sự và tận tụy.

Bên cạnh đó, vị trí địa lý thuận lợi là lợi thế đặc biệt: chỉ mất khoảng 35 phút di chuyển từ TP.HCM, 20 phút từ Biên Hòa, và 40 phút từ TP. Vũng Tàu, TP. Thủ Dầu Một. Công viên còn nằm gần Sân bay Quốc tế Long Thành – chỉ khoảng 9km – đã mở ra tiềm năng to lớn không chỉ cho khách hàng trong nước mà cả Việt kiều và người thân từ nước ngoài có thể dễ dàng trở về thăm viếng tổ tiên.

Vị trí kết nối liên vùng này giúp việc đi lại thuận tiện, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch tâm linh, giữ gìn mối gắn kết thiêng liêng giữa các thế hệ, bất kể khoảng cách địa lý.

Sau danh hiệu này, định hướng tiếp theo của công ty là gì?

CEO Lê Trung Phong: Công ty xem giải thưởng "Sản phẩm & dịch vụ chất lượng quốc gia" là một trong những nguồn động lực để tiếp tục phát triển hệ thống Công viên Vĩnh Hằng trở thành hệ thống bất động sản tâm linh có quy mô tại Việt Nam, không chỉ là nơi an nghỉ cho người thân yêu, mà còn là điểm đến văn hóa – tâm linh – nghỉ dưỡng, là nơi để hồi phục tâm trí, tìm lại sự bình an giữa đời sống hiện đại.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đủ đầy, thành công đưa những công trình kiến trúc tâm linh mang bản sắc văn hóa độc đáo vào hoạt động, giúp không gian công viên ngày càng giàu chiều sâu văn hóa và trở thành điểm đến du lịch tâm linh trong tương lai. Đặc biệt, Công ty sẽ tiên phong ứng dụng công nghệ AI trải nghiệm để kết nối gia đình với người thân đã khuất vào một ngày không xa.

Nhưng dù có phát triển đến đâu, Công ty vẫn kiên định với sứ mệnh cốt lõi: phụng sự khách hàng bằng sự chân thành và lan tỏa đạo hiếu như nền tảng để gìn giữ đạo lý làm người. Vì tôi tin, một dân tộc chỉ vững mạnh khi biết nhớ ơn nguồn cội, và một doanh nghiệp chỉ trường tồn khi lấy sự tử tế và tinh thần phụng sự làm gốc.

Từ những chia sẻ chân tình của ông Lê Trung Phong, có thể cảm nhận rõ: để đạt được danh hiệu Sản phẩm & dịch vụ chất lượng quốc gia", không chỉ cần sản phẩm chỉn chu hay dịch vụ chuẩn mực, mà còn cần một lý tưởng phụng sự thực sự bền bỉ. Công viên Vĩnh Hằng Long Thành – hơn cả một nơi an nghỉ – đang trở thành biểu tượng văn hóa, nơi lan tỏa đạo hiếu, và giữ gìn sợi dây tâm linh của biết bao gia tộc.