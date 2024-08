CEO Lôi Quân chia sẻ về Xiaomi: "Cho tôi 1.000 tỷ USD, tôi cũng có thể vượt mặt Apple và Huawei"

Gần đây, blogger nổi tiếng người Trung Quốc - Li Xiang đã phát hành một đoạn video về cuộc trò chuyện với nhà sáng lập Xiaomi, Lôi Quân, theo trang tin 163.com. Blogger này nhận định rằng ông Lôi Quân là một bậc thầy về phương pháp luận. Khi quyết định gia nhập một lĩnh vực mới, ông có khả năng xác định chiến lược một cách có hệ thống, tập hợp đội ngũ, định vị sản phẩm, xác định giá cả và nhóm đối tượng, từ đó thành công trong việc ra mắt sản phẩm.

Dự án khởi nghiệp cuối cùng của Lei Jun, xe điện Xiaomi, đã liên tiếp giao hàng vượt mốc 10.000 chiếc trong hai tháng liên tiếp. Đồng thời, chỉ sau vài tháng niêm yết, công ty đã hoàn thành mục tiêu doanh số cho năm nay.

Khi nói về lĩnh vực chính của Xiaomi - smartphone, trong video, Lôi Quân đã nói rằng: "Có người hỏi tôi tại sao không thể vượt qua Apple, tôi trả lời rằng Xiaomi có 400 tỷ, còn họ có 30.000 tỷ. Dù bạn cho tôi 1.000 tỷ USD, tôi cũng có thể làm cho họ kinh ngạc."

Ông cũng cho biết rằng Xiaomi có mức giá cổ phiếu khá thấp. Nhiều người dùng mạng cho rằng công ty hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, Xiaomi lại tự nhận mình là một kẻ chiến thắng. Mọi người thường nhìn vào giá cổ phiếu và giá trị thị trường của Xiaomi không bằng Apple, do đó họ đánh giá Xiaomi là thất bại.

Lôi Quân cho rằng: "Thực ra, tôi cảm thấy chúng tôi làm khá tốt. Nhưng không may là mọi người luôn so sánh chúng tôi với Apple và Huawei. Sự mạnh mẽ của Apple và Huawei không thể nào che khuất được ánh sáng của Xiaomi. Việc so sánh với Apple và Huawei thực sự đã thúc đẩy sự tiến bộ của Xiaomi."

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, Xiaomi đã ở trung tâm sân khấu, nhưng sau đó đã không còn được như vậy. Huawei đã chiếm lĩnh sân khấu, còn Xiaomi lại lùi về phía sau. Lei Jun khẳng định rằng họ có nhận thức rõ ràng về việc có dẫn dắt được thời đại và ngành công nghiệp hay không. Dù vậy, ông cũng nhận định rằng không có công ty nào có thể giữ vị trí trung tâm trong 30 hay 50 năm. Điều quan trọng là không ngừng tiến bộ.

Theo dữ liệu từ BCI, vào tháng 12 năm 2023, thị phần điện thoại Xiaomi đã vượt qua Apple tại thị trường Trung Quốc, đạt 16,5%, trở thành công ty dẫn đầu tại thị trường này. Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường W14-W26, trong quý 2 năm 2024, Xiaomi với 1.063 triệu chiếc được kích hoạt đã vượt qua Apple, đứng thứ hai với mức tăng trưởng 19,65% so với năm trước. Hơn nữa, Xiaomi đã liên tiếp có mặt trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới của tạp chí Fortune trong suốt 6 năm.

Xiaomi cũng là một trong những người chơi quan trọng trong thị trường smartphone toàn cầu. Sau nhiều năm cạnh tranh, thị trường đã trở nên chín muồi và có mức độ tập trung cao. Hiện tại, các người chơi chính trong thị trường toàn cầu bao gồm Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO và VIVO. Trong quý 3 năm 2022, năm công ty hàng đầu đã chiếm tới 80% thị phần.