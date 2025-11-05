CEO Microsoft Satya Nadella: Sự phát triển của AI đang bị làm chậm lại vì... thiếu điện

Trong buổi trò chuyện cùng CEO OpenAI Sam Altman trên podcast Bg2 Pod, CEO Microsoft Satya Nadella đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình trạng cung - cầu trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Khi được hỏi liệu ông có đồng tình với nhận định của Jensen Huang - CEO Nvidia - rằng sẽ không có tình trạng dư thừa sức mạnh tính toán trong 2-3 năm tới hay không, Nadella cho rằng vấn đề thực tế không nằm ở thiếu hụt chip mà ở việc thiếu điện để vận hành chúng.

Nadella nhấn mạnh: “Vấn đề lớn nhất của chúng tôi hiện nay không phải là thiếu chip AI, mà là thiếu nguồn điện để cắm chúng vào. Tôi thậm chí đang có GPU trong kho mà không thể sử dụng đơn giản vì không đủ cơ sở hạ tầng điện.” Ông nói thêm rằng “những cái vỏ nhà dữ liệu” (data center shell) - những tòa nhà trống được chuẩn bị sẵn để lắp đặt hạ tầng điện, nước - hiện chưa thể hoàn thiện đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu bùng nổ của AI.

Vấn đề năng lượng của ngành AI đã trở thành chủ đề nóng kể từ sau khi Nvidia giải quyết được khủng hoảng thiếu GPU. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn hiện đang đầu tư vào các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) nhằm chủ động nguồn điện cho các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Tuy nhiên, việc tiêu thụ năng lượng tăng mạnh của hạ tầng AI đã khiến hóa đơn điện của người dân Mỹ tăng cao, làm dấy lên tranh cãi về tác động của AI tới đời sống xã hội.

OpenAI trước đó cũng kêu gọi chính phủ Mỹ đầu tư thêm 100 gigawatt điện mỗi năm, coi đây là tài sản chiến lược trong cuộc đua AI với Trung Quốc. Một số chuyên gia nhận định Trung Quốc đang dẫn trước Mỹ ở khía cạnh này nhờ đầu tư lớn vào thủy điện và điện hạt nhân.

Bên cạnh bài toán năng lượng, Nadella và Altman cũng đề cập khả năng xuất hiện phần cứng tiêu dùng đủ mạnh để vận hành các mô hình ngôn ngữ tiên tiến như GPT-5 hoặc GPT-6 ngay trên thiết bị cá nhân. Altman nói: “Sẽ đến ngày chúng ta có thể tạo ra một thiết bị tiêu dùng có thể chạy mô hình GPT-5 hay GPT-6 hoàn toàn cục bộ với mức tiêu thụ điện thấp.” Theo người dẫn chương trình Brad Gerstner, điều này có thể khiến những công ty đang đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu phải lo ngại, khi người dùng có thể không còn cần đến hạ tầng điện toán tập trung quy mô lớn.

Những chia sẻ của Nadella và Altman cho thấy ngành AI đang bước vào giai đoạn chuyển giao mới, nơi thách thức lớn nhất không còn nằm ở phần cứng tính toán mà là khả năng đảm bảo nguồn năng lượng để duy trì đà phát triển chưa từng có của công nghệ này.