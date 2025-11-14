CEO Newing và hành trình mang chuẩn mực quốc tế đến doanh nghiệp Việt

Từ quan sát thực tế ấy, Newing thành lập Newing Institute of Management (NIM) – nơi mang những chương trình tư vấn và phát triển lãnh đạo hàng đầu của các tổ chức quốc tế đến cho doanh nghiệp Việt. Từ đó, các lãnh đạo có thể nâng cao năng lực dẫn dắt và phát triển doanh nghiệp không chỉ "lớn hơn" mà "tốt hơn".

Trong ba năm qua, Newing đã triển khai hơn 100 dự án, đồng hành cùng 3.000 lãnh đạo và 70.000 nhân viên trên hành trình tái thiết văn hoá và nâng cao hiệu suất doanh nghiệp.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển của Newing – từ tư vấn cho lãnh đạo sáng kiến đến tạo ra môi trường giúp lãnh đạo và tổ chức thực sự chuyển hoá, thông qua sự ra đời của Newing Institute of Management (NIM).

Thực hành là chìa khóa tạo ra kết quả

Khác với mô hình đào tạo truyền thống, NIM được thiết kế như một "phòng thí nghiệm chuyển hóa lãnh đạo" – nơi doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo nâng cao năng lực dẫn dắt dưới sự đồng hành của chuyên gia quốc tế.

Ba nguyên tắc cốt lõi của NIM:

Áp dụng trên vấn đề thật của doanh nghiệp.

Đồng hành xuyên suốt cùng chuyên gia quốc tế, và chuyên gia khai vấn của Newing.

Đo lường kết quả chuyển hoá.

"Chúng tôi không bán khóa học. Chúng tôi cùng doanh nghiệp kiến tạo một hành trình chuyển hoá thực tiễn và đo lường được." - Bà Nguyễn Thị Minh Giang chia sẻ.

NIM hướng đến hai đối tượng chính: lãnh đạo cấp cao – những người dẫn dắt thay đổi, và tổ chức – nơi sự thay đổi được hiện thực hoá. Các chương trình của NIM luôn được lãnh đạo Việt đón nhận mạnh mẽ – nhiều khóa học "cháy vé" trong khoảng thời gian ngắn sau khi mở đăng ký.

Điểm chung của những chương trình này, theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, "là phương pháp luận đã được kiểm chứng từ các tổ chức hàng đầu trên thế giới, tính thực hành cao và khả năng tạo kết quả thật, là không gian giúp họ phát triển đội ngũ kế thừa, tối ưu hoá vận hành."

Mang chuẩn mực toàn cầu vào thực tiễn Việt Nam

Ba năm trước, khi bắt đầu mang những mô hình lãnh đạo toàn cầu về Việt Nam, nhiều người hỏi chúng tôi: "Liệu doanh nghiệp Việt có sẵn sàng không?" Sau hơn 20 năm đồng hành cùng các tổ chức Việt, chúng tôi hiểu rằng: lãnh đạo Việt không thiếu khát vọng – chỉ cần phương pháp phù hợp để biến khát vọng ấy thành năng lực và kết quả.

Hành trình ấy khởi đầu cùng NeuroLeadership Institute (Mỹ) – tổ chức tiên phong về khoa học não bộ trong lãnh đạo. Sau đó, Newing dần mở rộng: hợp tác cùng chuyên gia chiến lược giá của Harvard, rồi Kotter International với chuyên môn thay đổi tổ chức, và gần đây là Alibaba Global Initiatives (Trung Quốc) – mang đến triết lý "tồn tại bền vững 102 năm" đã giúp Alibaba phát triển hơn 25 năm qua.

Đến nay, NIM đã triển khai 15 chương trình cho hơn 600 lãnh đạo từ hơn 100 tổ chức. Doanh nghiệp Việt không cần ra nước ngoài để học hỏi hay bôn ba tìm kiếm các mô hình thành công. Thông qua mạng lưới chuyên gia toàn cầu, Newing có thể "mang thế giới đến Việt Nam" – từ những khóa huấn luyện chuẩn quốc tế được thiết kế riêng cho từng tổ chức, đến các chương trình đào tạo mở dành cho lãnh đạo Việt. Song song đó, chúng tôi có thể triển khai các dự án tư vấn chuyển hóa, giúp doanh nghiệp áp dụng ngay kiến thức vào bài toán thật của mình.

Chuyên gia Leslie Zemnick từ Kotter chia sẻ tại buổi huấn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo trong bất định

Giá trị dành cho lãnh đạo và doanh nghiệp Việt

Với lãnh đạo: NIM giúp "tái định nghĩa" tư duy và thói quen lãnh đạo: chuyển từ điều hành bằng trực giác sang dẫn dắt bằng dữ liệu, mục tiêu và cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Từ đó tạo nên đội ngũ quản lý trung cấp có thể vận hành như "mini CEO" trong phạm vi của mình.

Với doanh nghiệp, NIM không chỉ mang đến công cụ, mà cùng doanh nghiệp thiết kế lại cách vận hành — từ cấu trúc tổ chức, cơ chế phối hợp đến văn hoá thực thi. Kết quả là tốc độ ra quyết định nhanh hơn, độ gắn kết đội ngũ cao hơn, và hiệu suất vận hành bền vững hơn.

Với hệ sinh thái lãnh đạo Việt, NIM kiến tạo chuẩn mực "thực hành để chuyển hoá": lãnh đạo thay đổi cách làm, tổ chức thay đổi cách vận hành, và từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt ở chuẩn mực toàn cầu .

Tầm nhìn 2028: Việt Nam – điểm đến của mô hình lãnh đạo nhân văn và thích ứng

Newing - Tinh hoa quốc tế, Tinh tường địa phương

"Việt Nam đang bước vào giai đoạn định hình phong cách lãnh đạo riêng – vừa giỏi vận hành, vừa nhân văn, vừa thích ứng. NIM là bước đi chiến lược để biến tầm nhìn đó thành hiện thực." -– Bà Nguyễn Thị Minh Giang khẳng định.