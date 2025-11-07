CEO ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á gióng hồi chuông cảnh báo thị trường: ‘Hãy thắt dây an toàn, biến động sắp đến’

CEO Tan Su Shan của ngân hàng DBS trao đổi với CNBC: “Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều biến động trên thị trường. Đó có thể là cổ phiếu, lãi suất hoặc ngoại hối”. Bà dự báo mức biến động này sẽ còn tiếp diễn.

Bà Tan tiếp quản vị trí CEO DBS từ ông Piyush Gupta vào tháng 3 năm nay. Bà cho biết nhà đầu tư đặc biệt lo ngại về mức định giá cao của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là nhóm Magnificent Seven.

Magnificent Seven bao gồm Amazon, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia và Tesla. Đây là các cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng lớn đã thúc đẩy đà tăng của thị trường Mỹ trong những năm gần đây.

Bà Tan nói: “Hàng nghìn tỷ USD đang đổ vào 7 cổ phiếu này. Với mức tập trung như vậy, lo ngại là điều tất yếu. Nhà đầu tư tự hỏi: ‘Khi nào bong bóng này sẽ vỡ?’”.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh các lãnh đạo tài chính toàn cầu ở Hong Kong đầu tuần này, nhiều ý kiến cho rằng thị trường có thể điều chỉnh từ 10% đến 20% trong 12 đến 24 tháng tới.

CEO Ted Pick của Morgan Stanley phát biểu tại sự kiện rằng nhà đầu tư nên chào đón các nhịp điều chỉnh định kỳ, vì đó là diễn biến lành mạnh chứ không phải dấu hiệu của khủng hoảng.

Bà Tan đồng tình: “Thẳng thắn mà nói, đó sẽ là một đợt điều chỉnh tích cực”.

Gần đây, công ty Advanced Micro Devices và Palantir đều công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của họ và chỉ số Nasdaq nói chung đều giảm.

Nhận định của bà Tan phù hợp với cảnh báo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các lãnh đạo ngân hàng trung ương như Jerome Powell và Andrew Bailey. Họ là những người từng cảnh báo về rủi ro định giá cổ phiếu quá cao.

Bà Tan khuyên nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục thay vì tập trung vào một thị trường. Bà nói: “Dù là danh mục đầu tư, chuỗi cung ứng hay phân phối nhu cầu, hãy đa dạng hóa”.

Bà Tan là người có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý tài sản. Bà cho biết châu Á có thể thu hút thêm dòng vốn từ Mỹ và đó không phải điều tiêu cực.

Theo CNBC