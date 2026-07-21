CEO PNJ thừa nhận chịu áp lực thanh khoản, cổ phiếu thủng đáy 5 năm

Sau một phiên hồi phục cuối tuần trước, cổ phiếu Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) lại tiếp tục bị bán tháo. Cổ phiếu này vừa mất thêm 11% thị giá khi giảm mạnh cả 2 phiên đầu tuần. Đặc biệt, trong phiên 21/7 vừa qua, PNJ còn giảm kịch sàn “trắng bên mua”, dư bán sàn lên đến gần 10 triệu đơn vị.

Tình trạng này cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn dù cổ phiếu này đã giảm sâu từ đỉnh. So với đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 1, thị giá PNJ đã “bốc hơi” 55% còn 38.150 đồng/cp. Đây là mức thấp nhất trong hơn 5 năm của cổ phiếu này, kể từ cuối tháng 3/2021. Vốn hóa thị trường tương ứng còn khoảng 19.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Phan Quốc Công – CEO PNJ vừa tổ chức họp báo thừa nhận công ty đang chịu áp lực thanh khoản sau vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương liên quan đến cựu giám đốc P-Lab. Theo ông Công, khi sự việc mới bùng phát, ban lãnh đạo đánh giá đây là sai phạm cá nhân, mang tính đơn lẻ. Nhưng diễn biến thị trường những tuần qua cho thấy niềm tin vào kim cương đã bị tổn thương trên phạm vi toàn ngành, không riêng PNJ. "Cần thời gian để hiểu đúng vấn đề", ông nói.

Theo CEO PNJ, nguyên nhân dẫn đến áp lực thanh khoản không nằm ở việc thiếu nguồn lực, công ty đã chuẩn bị vài nghìn tỷ đồng cho chương trình mua lại sản phẩm kim cương từ khách hàng và quá trình này "đang diễn ra suôn sẻ". Vấn đề nằm ở vòng quay vốn: Lượng hàng mua lại cần thời gian xử lý trước khi có thể đưa trở lại kinh doanh, khiến dòng tiền không xoay vòng kịp như điều kiện bình thường.

Con số được công bố tại họp báo cho thấy rõ mức độ lệch pha của dòng tiền: từ khi biến cố xảy ra, tổng doanh số bán ra của PNJ chỉ bằng 1/5 doanh số mua vào.﻿ Ông Công gọi đây là giai đoạn "điều chỉnh ngắn hạn" và khẳng định nền tảng của doanh nghiệp không bị lung lay: "Chúng tôi vẫn còn con người, vẫn còn hệ thống". Các ngành hàng ngoài kim cương, vốn chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu trang sức của PNJ vẫn tăng trưởng bình thường.

Để giảm áp lực lên dòng tiền, PNJ cho biết đang cân đối chặt chẽ dòng tiền vào - ra nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động chung, đồng thời điều hướng nhu cầu của khách hàng theo hướng "tối đa hóa lợi ích" cho họ. Cụ thể, công ty khuyến khích khách đổi sản phẩm kim cương sang các dòng sản phẩm khác (ngang giá, hoặc trên giá) trong hệ thống, kèm chính sách khuyến mại.

Với nhóm khách hàng yêu cầu hoàn tiền mặt, PNJ sẽ chia việc chi trả thành nhiều đợt thay vì thanh toán một lần. Tuy nhiên, ông Công thừa nhận công ty chưa chốt được khung thời gian cụ thể cho các đợt hoãn thanh toán.

Trong một diễn biến khác, CEO PNJ cũng đang trong thời gian thực hiện mua 1 triệu cổ phiếu theo đăng ký trước đó nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.

Ngày 17/8 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.