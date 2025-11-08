'Cha đẻ' tổ hợp thương mại, khách sạn thành phố huyền thoại là ai?

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân liên quan dự án The Legend City Danang.

Theo thông tin phản ánh, dự án này do Công ty TNHH MTV Vipico là chủ đầu tư, tuy nhiên trên trang web https://thelegendcitydanang.com.vn/ và một số trang web khác lại thể hiện Công ty ROX Signature là chủ đầu tư chính thức của dự án này. Người dân băn khoăn, liệu việc dự án thay tên chủ đầu tư đã đúng quy định hay không và dự án đã đủ điều kiện mở bán hay chưa?

Cùng với đó, người dân thắc mắc việc, nhiều tháng nay Công ty ROX Signature và nhiều sàn giao dịch nhận booking, đặt chỗ, đặt cọc căn hộ từ 50-500 triệu đồng/căn thì có đúng quy định không? Giá bán có được đăng ký tại cơ quan chức năng và công khai không? Nếu các sàn giao dịch nhận đặt cọc đặt chỗ booking trái quy định thì có bị xử lý không?

Dự án The Legend City Danang.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho hay, dự án The Legend City Danang do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư, đến thời điểm này dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Do đó, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH MTV Vipico chỉ được thực hiện kinh doanh bất động sản tại dự án The Legend City Danang khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Công ty chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở từ bên đặt cọc để mua khi nhà ở đã có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Công ty TNHH MTV Vipico không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Thực hiện công khai thông tin dự án bất động sản theo quy định.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH MTV Vipico rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự án, tình hình thực hiện kinh doanh bất động sản, số lượng hồ sơ đã đặt cọc, giữ chỗ, ký hợp đồng mua bán (nếu có) tại dự án này, gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/11 tới.

Cơ quam quản lý xay dựng Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty ROX Signature rà soát, báo cáo việc cung cấp thông tin, nhận đặt cọc, giữ chỗ, ký hợp đồng mua bán (nếu có) tại dự án The Legend City Danang và gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/11.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề nghị kiểm tra, xử lý việc đăng tải thông tin về chủ đầu tư dự án The Legend City Danang không đúng sự thật đối với trang web nói trên và một số trang thông tin khác.