Chà là tươi Thái Lan giá rẻ bán khắp Hà Nội

Chà là có nguồn gốc từ Trung Đông, được nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều năm nay. Chà là tươi nguyên cành đang được bày bán trên thị trường Việt Nam thường có hai loại chà là đỏ và chà là vàng.

Chà là tươi đầu mùa bắt đầu xuất hiện ở các chợ dân sinh và các cửa hàng ở Hà Nội.

Theo khảo sát, nhiều tiểu thương tại các chợ đầu mối ở Hà Nội cho biết lượng chà là tươi Thái Lan nhập về năm nay nhiều hơn so với các mùa trước do đó giá thành loại quả này cũng giảm nhiều. Trước đây, chà là tươi nhập khẩu thường dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 600.000 đồng/kg. So với mặt bằng giá cũ, mức giá hiện tại được cho là giảm rất sâu.

Ghi nhận tại cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên phố Tô Hiệu (Hà Đông), hiện chà là tươi đang được rao bán với giá chỉ 79.000 đồng/kg. Theo người bán hàng, chà là này có xuất xứ từ Thái Lan.

“Tại thị trường Việt Nam, chà là tươi từ Thái Lan được nhập về với số lượng không quá nhiều, chủ yếu theo đường tiểu ngạch. Giá thành của chà là tươi thường cao hơn so với chà là khô. Mẫu mã và chất lượng của chà là Thái Lan không khác nhiều so với các loại chà là xuất xứ Ai Cập hay Namibia. Quả đều có màu đỏ hoặc vàng óng đặc trưng, thịt quả trắng. Khi ăn có vị ngọt nhẹ xen lẫn vị chút vị chát của vỏ”, một người bán hàng cho biết.

Giá chà là tươi hiện tại được cho là khá mềm so với các loại trái cây nhập khẩu khác.

Tại chợ Dịch Vọng, khu vực Cầu Giấy cũ, chà là Thái Lan tươi nguyên cành được rao bán với mức giá 120.000 - 150.000 đồng/kg. Người bán hàng cho biết, hiện tại đang là đầu mùa, số lượng chà là về còn ít, tuy nhiên so với giá chà là cùng kỳ năm trước thì này đã rẻ hơn rất nhiều.

Chà là tươi Thái Lan thường có kích thước quả vừa, màu vàng tươi, vị ngọt thanh xen chút chất nhựa khi chưa chín hoàn toàn, thích hợp ăn tươi hoặc chế biến. Trong khi đó, các loại chà là nhập từ Trung Đông thường được bán ở dạng quả chín mềm hoặc sấy khô, vị ngọt đậm hơn và giá cao hơn đáng kể, thường dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/kg tuỳ loại và thời điểm.

Chà là Thái Lan tươi năm nay có chất lượng tốt do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Năm ngoái, chà là tươi Thái Lan tại Việt Nam phổ biến với mức giá 180.000 - 300.000 đồng/kg thì năm nay mức giá rẻ nhất được ghi nhận xuống chỉ còn 79.000 đồng/kg. So với các loại trái cây nhập khẩu khác như nho Mỹ, cherry Úc hay táo New Zealand, chà là tươi Thái Lan hiện có giá cạnh tranh hơn hẳn, mở rộng tệp khách hàng từ phân khúc cao cấp xuống nhóm tiêu dùng phổ thông.

Các nhà bán lẻ dự đoán giá chà là tươi Thái Lan có thể duy trì ở mức thấp cho tới hết mùa thu hoạch, sau đó tăng nhẹ khi nguồn cung giảm.

Trên chợ mạng, chà là tươi Thái Lan đỏ và vàng đang được rao bán với nhiều mức giá, dao động từ 115.000 - 200.000 đồng/kg. Đối với chà là thuộc hàng “tuyển” mức giá lên tới hơn 300.000 đồng/kg.