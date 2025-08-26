Chạm đỉnh lịch sử rồi lao dốc hơn 70 điểm, VN-Index bao giờ ngừng "rơi"?

Áp lực chốt lời gia tăng khiến VN-Index lao dốc hơn 31 điểm trong phiên 25/8, qua đó "lùi" về 1.614 điểm, đánh dấu phiên thứ 2 liên tiếp điều chỉnh mạnh. Diễn biến tiêu cực lan rộng trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, những trụ cột dẫn dắt thị trường.

Dù vây, mức giảm hơn 70 điểm sau 2 phiên vẫn "chưa thấm vào đâu" so với nhịp tăng bốc đầu gần 600 điểm của thị trường từ đáy tháng 4 đến nay. Vậy xu hướng tiếp theo của thị trường sẽ ra sao và VN-Index có thể về đâu sau hai phiên giảm mạnh?

Đưa ra nhận định về diễn biến này, ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Chứng khoán Agriseco cho biết sau 2 phiên giảm 74 điểm kể từ khi thiết lập mốc đỉnh lịch sử mới, VN-Index đang đối diện với tình trạng nhóm cổ phiếu trụ suy yếu, nổi bật là nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm ngành đã đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của thị trường trong thời gian qua.

Nhiều cổ phiếu giảm xuống dưới các mốc hỗ trợ ngắn hạn như MA5 và M10 cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên thanh khoản giao dịch của phần lớn các cổ phiếu ngân hàng đều sụt giảm so với phiên trước cho thấy áp lực bán không quá mạnh và có thể được coi là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng giá trước đó.

Về thị trường chung, ông Khoa cho rằng diễn biến của VN-Index sẽ phụ thuộc nhiều vào vận động của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong ngắn hạn.

Trong kịch bản các cổ phiếu thuộc nhóm này có thể giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng như MA20, VN-Index được kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật quanh mốc 1.590-1.600 điểm . Đây cũng là mốc hỗ trợ tâm lý của thị trường trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, xu hướng của thị trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như hoạt động mua/bán của dòng tiền khối ngoại, các diễn biến vĩ mô trong nước và quốc tế,...

Bởi vậy, chuyên gia cho rằng việc đánh giá chính xác vùng cân bằng của thị trường trong giai đoạn hiện tại là tương đối khó. Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung vào danh mục đầu tư cá nhân thay vì để cảm xúc trôi theo các biến động tăng/giảm nhanh và mạnh của VN-Index.

Xu hướng trung hạn vẫn đang là tăng giá

Theo thống kê của Chứng khoán NHSV, định giá của TTCK VN hiện ở mức fair – trung bình, chưa phải là mức đắt. NHSV nhận định, P/E của VN-Index phải hơn 16,6 lần mới bắt đầu đi vào vùng overvalued.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu cập nhật từ FiinProx, VN-Index đóng cửa ngày 25/08/2025 ở mức 1.614 điểm, tương ứng mức định giá P/E là 14,66 lần, nằm giữa vùng cao hơn 1-2 lần độ lệch chuẩn bình quân 3 năm là [14,29-15,45] lần.

Ông Khoa chia sẻ thêm, nếu coi vùng P/E 15,45 lần là một loại kháng cự, điều này tương ứng vùng 1.700 điểm là ngưỡng cản kép về mặt định giá và tâm lý điểm tròn của thị trường.

Trong bối cảnh ngắn hạn khi mà VN-Index đã tăng liên tục mà chưa có một nhịp tạm nghỉ để tích lũy nào quá 2 tuần như hiện tại, khá khó để thị trường có thể tiếp tục bứt phá ngưỡng cản kể trên.

Vì vậy việc mua mới ở thời điểm hiện tại là không quá phù hợp. Song, vị chuyên gia Agriseco quan điểm rằng xu hướng trung hạn vẫn đang là tăng giá: "Nhịp điều chỉnh ngắn hạn sẽ là cơ hội để dòng tiền tái cơ cấu lại danh mục, lúc đó sẽ mở ra cơ hội điểm vào hấp dẫn cho nhiều cổ phiếu chưa tăng mạnh trong giai đoạn trước được dòng tiền tìm đến".

﻿Việc tập trung quản lý và cơ cấu danh mục là rất quan trọng

Về chiến lược giao dịch hiện tại, chuyên gia cho rằng đối với các nhà đầu tư đã mở mua cổ phiếu trong các phiên gần đây, việc tập trung quản lý và cơ cấu danh mục là rất quan trọng.

Đối với các cổ phiếu blue-chip có nền tảng cơ bản doanh nghiệp vững chắc và triển vọng lợi nhuận tích cực trong năm 2025, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ khi xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn của VN-Index vẫn được bảo toàn.

Tuy nhiên, đối với các cổ phiếu midcap hoặc các cổ phiếu có tính đầu cơ đã giảm sâu và đánh mất nền giá cũng như các mốc hỗ trợ quan trọng, nhà đầu tư nên cân nhắc hạ bớt tỷ trọng và tuân thủ kỳ luật cắt lỗ để tinh chỉnh danh mục về trạng thái an toàn hơn.

Với nhà đầu tư chưa tham gia mua mới cổ phiếu trong giai đoạn này, đây là thời điểm cần thận trọng. Thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn và chưa chắc chắn về xu hướng hồi phục, do vậy việc mở mua mới cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

"Nếu nhà đầu tư đặt mục tiêu dài hạn, có thể bắt đầu tham gia dần ở các mốc hỗ trợ tâm lý mạnh như 1.600 điểm, ưu tiên các cổ phiếu blue-chip và nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm tích cực như ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, xây dựng; đồng thời, chỉ nên rải mua thành từng phần để giảm thiểu rủi ro", chuyên gia Agriseco chỉ rõ.

Song, với nhà đầu tư có kế hoạch đầu tư ngắn hạn, nên chờ đợi thêm cho đến khi xu hướng điều chỉnh có dấu hiệu kết thúc, và có tín hiệu hồi phục từ các nhóm ngành trụ cột, đặc biệt là ngân hàng.