Chăm sóc sức khỏe trẻ em: Đừng chờ con ốm mới đưa đi khám!

Nhiều bệnh lý âm thầm gia tăng ở trẻ

Theo kết quả điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2023, tỷ lệ thừa cân - béo phì ở trẻ em Việt Nam đang tăng nhanh. Trong nhóm trẻ từ 5-19 tuổi, tỷ lệ thừa cân là 19% và béo phì 8,1%, gần gấp đôi so với năm 2010. Đặc biệt, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, tình trạng này phổ biến hơn mức trung bình quốc gia.

Bên cạnh dinh dưỡng, các vấn đề sức khỏe khác như thiếu vi chất, rối loạn chuyển hóa, dị tật bẩm sinh hoặc rối loạn hành vi - tâm lý cũng đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn lại không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Tại Mỹ, theo Viện Hàn lâm Nhi khoa (AAP), tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính ở trẻ từ 5-17 tuổi đã tăng từ 23% lên hơn 30% chỉ trong vòng hai thập kỷ.

Hệ thống thiết bị hiện đại tại BV Hoàn Mỹ Thủ Đức hỗ trợ tối ưu cho tầm soát và chẩn đoán. Ảnh: BVCC

Khám định kỳ - phát hiện sớm, can thiệp kịp thời

Khác với khám bệnh khi đã có triệu chứng, khám sức khỏe định kỳ giúp đánh giá toàn diện thể trạng, dinh dưỡng, phát triển thể chất - tâm lý - hành vi của trẻ theo từng giai đoạn. Đây là phương pháp giúp phát hiện sớm bất thường và can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nặng.

Trường hợp của bé B. (6 tuổi, TP.HCM) là một ví dụ. Dù không sốt hay ho, bé thường xuyên mệt mỏi, biếng ăn suốt nhiều tuần. Khi được đưa đi khám tổng quát, bé được chẩn đoán thiếu sắt và rối loạn tiêu hóa nhẹ - hai tình trạng có thể can thiệp sớm để tránh ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Nhi, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển mạnh cả về thể chất và tâm lý. Việc theo dõi sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm những rối loạn tiềm ẩn như chậm tăng trưởng, thiếu vi chất, rối loạn hành vi... từ đó có hướng can thiệp hiệu quả.

Một số bệnh viện tại TP.HCM, như Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, đã triển khai gói khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em phù hợp với từng độ tuổi bao gồm khám nhi tổng quát, xét nghiệm cơ bản, đo chỉ số phát triển, tầm soát thị - thính lực và tư vấn chuyên sâu nếu cần. Dữ liệu được lưu trữ đồng bộ để theo dõi quá trình phát triển của trẻ qua từng năm - một xu hướng chăm sóc sức khỏe trẻ em hiện đại được nhiều phụ huynh tại TP.HCM lựa chọn.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức là một trong số ít cơ sở y tế đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI (Úc). Ảnh: BVCC

Bệnh viện cũng đầu tư đồng bộ vào hạ tầng kỹ thuật, từ hệ thống xét nghiệm tự động, siêu âm màu, X-quang kỹ thuật số đến hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như MRI, MSCT… hỗ trợ tầm soát và chẩn đoán hiệu quả.

Trong bối cảnh môi trường sống và thói quen sinh hoạt thay đổi nhanh, trẻ em ngày càng đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe thầm lặng. Việc khám định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm, mà còn hỗ trợ phụ huynh điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động phù hợp với thể trạng của từng trẻ.

Các bác sĩ nhấn mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ là cách tiếp cận khoa học, chủ động để đảm bảo trẻ được phát triển toàn diện, từ thể chất đến tâm lý. Đây là yếu tố nền tảng cho một thế hệ khỏe mạnh trong tương lai.

Theo khuyến cáo từ các hiệp hội nhi khoa quốc tế, trẻ nên được khám sức khỏe từ 1-2 lần mỗi năm, tùy theo độ tuổi và tiền sử bệnh. Ở giai đoạn dậy thì từ 8-14 tuổi, trẻ sẽ phát triển mạnh về thể chất và trí tuệ, càng cần được theo dõi sát sao.

Khám sức khỏe tổng quát - món quà vô giá cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Ảnh: BVCC

Đừng chờ con ốm mới đưa đi khám. Hãy trao cho con món quà sức khỏe bằng cách cho con khám sức khỏe định kỳ. Mỗi đợt khám là một cơ hội để cha mẹ hiểu hơn về thể trạng, tâm lý và nhu cầu của con, từ đó đồng hành hiệu quả hơn trong hành trình trưởng thành của trẻ.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức

Địa chỉ: 241 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, TP. HCM