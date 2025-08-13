Chấn động giới khởi nghiệp: Một startup 3 năm tuổi bất ngờ đề xuất mua lại Chrome của Google với giá 34,5 tỷ USD

Startup trí tuệ nhân tạo Perplexity vừa gây chấn động khi bất ngờ đưa ra đề nghị mua lại trình duyệt Chrome của Google với giá 34,5 tỷ USD. Perplexity gọi đây là đề xuất “không ràng buộc”, nhấn mạnh mục tiêu giải quyết những vấn đề chống độc quyền mà Google đang đối mặt.

Được biết, công ty tuyên bố đã thu xếp đủ nguồn tài chính từ các quỹ đầu tư lớn, dù chưa tiết lộ danh tính, đồng thời cam kết sẽ duy trì mã nguồn mở Chromium, giữ Google làm công cụ tìm kiếm mặc định.

Giám đốc kinh doanh Dmitry Shevelenko khẳng định Perplexity đã nhận cam kết tài trợ đầy đủ từ nhiều quỹ đầu tư lớn cho đề nghị mua lại Chrome. Họ cam kết không thay đổi bí mật bất cứ gì trong trình duyệt nhằm bảo đảm ổn định và tiếp tục mang lại lợi ích cho cả Google và các nhà quảng cáo. Bên cạnh đó, nếu thương vụ được thông qua, Perplexity sẽ rót thêm 3 tỷ USD trong hai năm để phát triển Chrome và Chromium, đồng thời tuyển dụng số lớn nhân tài từ đội ngũ hiện tại.﻿

“Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi không minh bạch nào đối với Chrome. Đây là cam kết của chúng tôi nhằm đảm bảo sự liên tục và tính chọn lọc cho người dùng, và có thể được đánh giá là có lợi cho cả Google lẫn các nhà quảng cáo của họ”, ông nói.

Google hiện không có ý định bán Chrome và nhiều chuyên gia nhận định đề nghị này khó được coi là nghiêm túc, nhất là khi Chrome là một trong những tài sản chiến lược nhất của Alphabet. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện lời chào mua lại này lại trùng khớp với bối cảnh Google bị siết chặt giám sát pháp lý. Tòa án Mỹ đang xem xét liệu công ty có vi phạm luật chống độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm hay không, và một trong những biện pháp khắc phục có thể là buộc tách Chrome thành một thực thể độc lập. Trong trường hợp đó, ngoài Perplexity, nhiều ông lớn công nghệ khác, kể cả OpenAI, có thể sẽ nhảy vào tranh giành.

Perplexity chỉ mới thành lập được 3 năm nhưng đã nhanh chóng tạo dấu ấn với hơn 30 triệu người dùng hoạt động, 780 triệu truy vấn mỗi tháng và tốc độ tăng trưởng khoảng 20%. Năm ngoái, công ty tung ra trình duyệt AI Comet, xây dựng trên nền Chromium, tích hợp khả năng tìm kiếm thông minh, tóm tắt thông tin và thực hiện các tác vụ như một “đại lý AI”.

Trước đó, Perplexity cũng từng gây chú ý khi đề nghị mua lại TikTok với giá 50 tỷ USD, dù thương vụ không thành. Những động thái táo bạo này giúp công ty thu hút sự chú ý trong cuộc đua AI ngày càng khốc liệt.

Chưa rõ mục tiêu thực sự của Perplexity là nghiêm túc theo đuổi thương vụ hay chỉ nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, song rõ ràng họ đã thành công trong việc khiến tên tuổi mình xuất hiện dày đặc trên các mặt báo và trong các cuộc thảo luận. Trong bối cảnh Chrome đang là trung tâm của cuộc chiến pháp lý chống độc quyền, một đề nghị mua lại với giá hàng chục tỷ USD từ một startup non trẻ như Perplexity cho thấy khát vọng chen chân vào sân chơi vốn do những gã khổng lồ công nghệ thống trị.

Perplexity AI, ra đời năm 2022 tại San Francisco, là kết quả hợp tác giữa bốn kỹ sư công nghệ Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho và Andy Konwinski. Trong đó, Aravind Srinivas, từng là nhà nghiên cứu tại OpenAI, Google Brain và DeepMind, hiện giữ vai trò CEO. Niềm cảm hứng cho Perplexity đến từ khát khao tạo ra một công cụ trả lời trực tiếp, chính xác, có trích dẫn nguồn — thay vì buộc người dùng phải click qua hàng loạt kết quả như với công cụ tìm kiếm truyền thống.

Tháng 12/2022, Perplexity chính thức ra mắt công cụ tìm kiếm của mình, đồng thời phát hành phiên bản mở rộng Chrome và ứng dụng di động cho iOS, Android. Công ty nhanh chóng thu hút 2 triệu người dùng độc lập chỉ trong vài tháng đầu.

Kể từ khi thành lập, Perplexity đã trải qua nhiều vòng gọi vốn “ấn tượng”. Ban đầu, hồi đầu năm 2024, công ty gọi được 73,6 triệu USD từ các nhà đầu tư như Nvidia, Jeff Bezos và Bessemer Venture Partners, đưa định giá lên khoảng 520 triệu USD. Đến giữa năm 2024, con số này đã tăng lên 3 tỷ USD, và cuối năm cùng năm, trong một vòng gọi vốn mới, định giá của hãng tiến sát 9 tỷ USD.

Đến tháng 6/2025, một pha bứt tốc mạnh mẽ đã đưa định giá của Perplexity lên khoảng 14–18 tỷ USD, sau một vòng gọi vốn lớn 500 triệu USD từ các nhà đầu tư như Jeff Bezos, Nvidia và SoftBank. Doanh thu hàng năm từ các nguồn như đăng ký, quảng cáo và thương mại điện tử nhắm đạt 50 triệu USD trong những năm kế tiếp, theo Financial Times.

Theo: The NY Times, Financial Times