Chấn động thị trường: Một ngành hàng của Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay

Ô tô nhập về Việt Nam cao kỷ lục

Theo số liệu mới công bố của Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11 (từ 1 - 15/11), Việt Nam nhập khẩu 7.627 ô tô nguyên chiếc các loại, tương ứng kim ngạch 213,7 triệu USD.

Phân khúc ô tô dưới 9 chỗ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.012 xe, đạt kim ngạch 105 triệu USD. Xếp sau là xe vận tải với 1.553 chiếc, kim ngạch 47,8 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đã đạt 180.520 chiếc, tổng kim ngạch xấp xỉ 4,1 tỷ USD.

Đáng chú ý, dù năm 2025 chưa kết thúc nhưng số xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam đã vượt mọi kỷ lục nhập khẩu trước đây. Hai năm Việt Nam từng nhập khẩu ô tô nhiều nhất là năm 2022 và 2024 cũng chỉ ghi nhận hơn 170.000 xe/năm.

Về thị trường nhập khẩu, 3 thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam đều đến từ châu Á, bao gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Trong đó, Indonesia xuất khẩu sang Việt Nam 64.626 xe (kim ngạch 915,6 triệu USD – tính đến hết tháng 10/2025); Thái Lan đạt 56.862 xe với 1,13 tỷ USD. Đáng chú ý, Trung Quốc dù chỉ đứng thứ ba về lượng (38.957 xe), lại dẫn đầu về giá trị với kim ngạch 1,29 tỷ USD.

Hình minh họa

Doanh số bán xe sẽ thiết lập kỷ lục mới

Theo Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), cùng với VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng xe bán ra trong tháng 10 đạt 63.550 chiếc - mức cao nhất từ đầu năm 2025.

Lũy kế từ đầu năm, thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ 454.659 xe. Con số này chỉ còn cách kỷ lục 509.141 xe từng được thiết lập năm 2022 đúng 54.482 chiếc, cho thấy nhiều khả năng thị trường sẽ xác lập mức doanh số mới trong thời gian tới.

Trong nhóm các hãng xe, VinFast tiếp tục là điểm sáng nổi bật với hơn 124.000 xe bàn giao trong 10 tháng. Riêng tháng 10, hãng đạt 20.380 xe, tăng gần 6.000 xe so với tháng trước và lập kỷ lục doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay trên thị trường ô tô Việt Nam.

Khối các thành viên VAMA, gồm Toyota, Ford, Honda, Mazda..., cũng ghi nhận kết quả khả quan với 289.331 xe bán ra trong 10 tháng. Riêng tháng 10, nhóm này tiêu thụ gần 38.000 xe, tăng 21% so với tháng 9.

Đối với Hyundai Thành Công – đơn vị phân phối dòng xe Hyundai tại Việt Nam – doanh số lũy kế 10 tháng đạt 41.062 xe. Trong tháng 10, Hyundai bán được 5.260 xe, tăng 23% so với tháng trước.

VinFast là thương hiệu có doanh số bán chạy nhất thị trường.

Liên quan đến sự bứt tốc trong doanh số bán hàng, theo nhận định của nhiều chuyên gia, nhờ "lực đẩy" từ hàng loạt chính sách khuyến mại – đặc biệt là chương trình giảm 50 - 100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, "ngòi nổ" thực sự lại đến từ sự bùng nổ nhu cầu mua xe điện, khi xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh ngày càng lan rộng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, cuộc đua giảm giá đang diễn ra quyết liệt trên toàn thị trường ô tô, buộc các đại lý phải chạy nước rút xả hàng tồn. Ở phân khúc sedan và hatchback phổ thông, các mẫu xe noại nhập đang có mức giảm dao động 40 – 90 triệu đồng. Với SUV cỡ B và C, giá giảm mạnh hơn, từ 70 – 150 triệu đồng. Đáng chú ý, một số mẫu SUV cỡ D được ưu đãi "khủng", giảm tới 200 – 250 triệu đồng, tạo nên mặt bằng giá thấp hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.