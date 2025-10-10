Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030

10-10-2025 - 14:51 PM | Xã hội

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 10/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ mới.

Theo quyết định được công bố ngày 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm 94 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 26 người, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 1.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ mới

Theo quyết định công bố của Bộ Chính trị, 5 Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gồm:

Ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 3 Phó Bí thư khác là ông Đặng Hồng Sỹ, ông Bùi Thắng, ông Lưu Văn Trung.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030- Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm 94 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 26 người, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm sinh năm 1973, dân tộc: Ê đê

Quê quán: Xã Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác Tổ chức.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm từng đảm nhiệm các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 10/2015-1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Từ tháng 1//2016-2/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Từ 2/2019-1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Từ tháng 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 6/2021: Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ông Y Thanh Hà Niê Kđăm trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 7/2021-4/2025: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc khóa XV; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Canada (tháng 11/2021).

Tháng 5/2025: Bộ Chính trị điều động, phân công ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

An Yên - Nguyễn Gia/VTC News

VTC News

