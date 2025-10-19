Chân dung cậu bé từng ngồi trước TV xem Olympia nay thành thí sinh mang cầu truyền hình Chung kết năm 2025 về cho Hà Nội

Trận thi Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 vừa khép lại với chiến thắng thuyết phục của Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với 270 điểm, nam sinh xuất sắc vượt qua bốn đối thủ mạnh, gồm ba đại diện từ các trường chuyên của Hà Nội và một thí sinh đến từ trường chuyên của tỉnh Đồng Tháp, để giành tấm vé cuối cùng bước vào trận Chung kết năm Olympia 2025.

Với kết quả này, Trần Bùi Bảo Khánh đã giúp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lần thứ 6 có cầu truyền hình Olympia.

Trước khi đến với trận thi Quý, hành trình “leo núi” của Bảo Khánh cũng vô cùng ấn tượng. Ngay từ cuộc thi Tuần, nam sinh đã chứng minh bản lĩnh bằng 250 điểm, dẫn đầu bảng điểm với phong độ ổn định. Ở vòng Tháng, con số ấy tiếp tục tăng lên 295 điểm, giúp Khánh bước vào trận thi Quý 4.

Bảo Khánh đã chứng minh tài năng của mình trong suốt hành trình leo núi.

Đam mê Olympia từ khi còn học cấp 1, sở hữu loạt thành tích chuẩn “con nhà người ta”

Ít ai biết rằng, ước mơ được đội vòng nguyệt quế đã nhen nhóm trong Bảo Khánh từ những năm cấp 1. Khi đó, mỗi lần xem chương trình, cậu bé vẫn thường tưởng tượng cảnh mình được đứng trên bục cao, tay cầm chiếc cúp vàng trong tiếng hò reo của gia đình. Hơn chục năm sau, khoảnh khắc ấy đã trở thành hiện thực.

Con đường đến với Olympia của Bảo Khánh không chỉ là hành trình chạm tới ước mơ thuở nhỏ, mà còn là quá trình dài rèn luyện bản lĩnh và tư duy. Từ cậu bé say mê ngồi trước màn hình tivi năm nào, Khánh đã dần trưởng thành qua từng cuộc thi học sinh giỏi, từng lần thử sức với những đề bài hóc búa. Mỗi bước tiến ấy đều góp phần tạo nên hình ảnh một “nhà leo núi” điềm tĩnh, chắc chắn và đầy kiên định trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Khánh có khả năng ghi nhớ rất tốt.

Là người có sở trường môn Sinh học, Khánh chia sẻ bản thân có khả năng ghi nhớ gần như mọi thứ chỉ sau một lần quan sát hoặc nghe. Chính trí nhớ đặc biệt này đã giúp cậu xử lý nhanh các dạng câu hỏi suy luận, đồng thời phản ứng linh hoạt ở những phần thi đòi hỏi tốc độ. Trong mọi vòng đấu, Bảo Khánh luôn giữ được bình tĩnh, trả lời chính xác và ít khi để lộ sự căng thẳng.

Bên cạnh học tập, Khánh là một cậu học trò có nhiều sở thích. Cậu thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết văn học, xem đó là cách để mở rộng góc nhìn và nuôi dưỡng cảm xúc. Ngoài ra, nấu ăn và nghe nhạc cũng là hai thói quen giúp Khánh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Bạn bè nhận xét Khánh là người sống điềm đạm, ít nói nhưng luôn chu đáo và cẩn trọng trong từng việc nhỏ.

Ngoài ra, Bảo Khánh còn là một học sinh vô cùng năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Cậu đảm nhận vai trò Ban tổ chức chương trình Science Tornado - sự kiện học thuật quy mô lớn của trường Ams, nơi các bạn học sinh được thỏa sức thể hiện niềm đam mê với khoa học. Không dừng lại ở đó, Khánh còn giữ vị trí trưởng ban chuyên môn của Chủ tịch Câu lạc bộ Tâm lý học của THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Không chỉ học tốt, Khánh còn cực kỳ năng nổ.

Khép lại trận thi Quý 4, hành trình của Trần Bùi Bảo Khánh có thể xem là minh chứng rõ ràng cho tinh thần bền bỉ và niềm đam mê học hỏi không ngừng. Từ cậu bé lớp 1 từng ngước nhìn những “nhà leo núi” trên màn ảnh nhỏ đến thí sinh mang về cầu truyền hình thứ 6 cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Khánh đã đi một chặng đường dài bằng nỗ lực và sự kiên định của chính mình.

Hành trình ấy chắc chắn chưa dừng lại, bởi trước mắt cậu vẫn còn trận Chung kết năm. Đây chính à cơ hội để Khánh viết tiếp giấc mơ của mình trên đỉnh Olympia. Dù kết quả chung cuộc ra sao, những gì Bảo Khánh đã thể hiện cũng đủ khiến khán giả nể phục và tự hào về một thế hệ học sinh vừa giỏi giang, vừa bản lĩnh, dám theo đuổi đến cùng ước mơ của mình.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật (ngày 26/10/2025) tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.

4 thí sinh giành chiến thắng ở 4 Quý góp mặt vào cuộc thi Năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 là:

Nhất Quý 1: Lê Quang Duy Khoa, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Huế.

Nhất Quý 2: Nguyễn Nhựt Lam, Trường THPT Cái Bè, Tiền Giang.

Nhất Quý 3: Đoàn Thanh Tùng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa.

Nhất Quý 4: Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.