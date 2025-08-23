Chân dung người phụ nữ quyền lực nhất giới tiền số: Mồ côi cha năm 9 tuổi, đi bán nước ngọt ở siêu thị đến ‘tỷ phú crypto’

Sàn giao dịch tiền số Binance hiện là một trong những sàn lớn nhất thế giới, và người phụ nữ đứng ra lèo lái con thuyền này khi nhà sáng lập Changpeng Zhao phải ngồi tù có tên Yi He, người sở hữu 10% cổ phần Binance.

Trong khi cả thế giới thán phục về người phụ nữ ngoài 40 tuổi gánh trên vai cả một đế chế tiền số thì ít ai biết rằng bà từng có tuổi thơ cơ cực, qua đó rèn luyện lên một người phụ nữ cứng rắn được ví như "bà trùm cryto" như ngày nay.

Vươn lên

Yi He sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào những năm 1980. Cuộc sống thời thơ ấu của bà gắn liền với những hình ảnh như đi xách nước từ giếng và dùng đèn dầu để thắp sáng.

Tuổi thơ của bà càng trở nên vất vả hơn khi người cha qua đời lúc bà mới 9 tuổi. Để phụ giúp gia đình, Yi He đã sớm phải làm việc, có lúc bà đứng hàng giờ ngoài siêu thị để quảng bá nước ngọt.

Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể dập tắt khát vọng học hỏi và thay đổi cuộc sống của bà. Yi He đã nỗ lực hết mình để vào đại học và theo đuổi ngành tâm lý học, một bước ngoặt quan trọng mở ra cánh cửa tri thức cho bà.

May mắn lọt vào cánh cửa đại học, ngành Tâm lý học của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Yi He vẫn nhớ như in lần đầu đặt chân vào thư viện – "mùi sách mới" trở thành ký ức không phai.

Nhưng rồi, bà quyết định rẽ hướng: thử sức ở truyền thông. Với ngoại hình sáng và khả năng ăn nói lưu loát, Yi He nhanh chóng trở thành MC truyền hình du lịch.

Sau khi tốt nghiệp, bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò là người dẫn chương trình truyền hình, một bàng việc đòi hỏi sự tự tin và kỹ năng giao tiếp, những phẩm chất mà sau này đã giúp bà rất nhiều trong công việc kinh doanh.

Vào năm 2014, Yi He bắt đầu chú ý đến Bitcoin và nhận ra tiềm năng đột phá của nó. Bà đã dấn thân vào ngành công nghiệp non trẻ này và nhanh chóng trở thành một nhân tố nổi bật. Bà tham gia vào đội ngũ sáng lập sàn giao dịch OKCoin và chính tại đây, bà đã tuyển mộ Changpeng Zhao (CZ), người sau này trở thành đối tác kinh doanh và cả bạn đời.

Năm 2017, họ cùng nhau lập nên Binance – nền tảng giao dịch tiền số mà chỉ sau chưa đầy một năm đã vươn lên dẫn đầu toàn cầu. CZ là gương mặt đại diện, còn Yi He là "kiến trúc sư" tăng trưởng, người đứng sau những chiến dịch marketing bùng nổ, các chương trình chăm sóc khách hàng sát sao và chiến lược cộng đồng táo bạo.

Năm 2023, Binance đối mặt khủng hoảng chưa từng có: án phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD từ Mỹ, CZ từ chức và ngồi tù vì vi phạm luật chống rửa tiền. Đó vừa là cú sốc nghề nghiệp, vừa là thử thách cá nhân với Yi He – khi CZ cũng là cha của các con bà.

Thậm chí cả tờ Wall Street Journal và Reuters đều trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên để khẳng định cơ quan này cũng tìm cách buộc Yi He rời khỏi công ty.

Tuy nhiên nữ đồng sáng lập không rời bỏ con thuyền. Bà giữ vững vai trò điều hành, cùng CEO mới Richard Teng tái cấu trúc Binance, siết chặt tuân thủ pháp lý và khẳng định vị thế dẫn đầu.

Hai năm sau, Binance vẫn chiếm gần 40% thị phần giao dịch tiền số toàn cầu – minh chứng cho chiến lược "lấy khách hàng làm trung tâm" mà Yi He kiên định.

Yi He và Changpeng Zhao

Một cựu nhân viên của công ty đã nói với Fortune rằng quyền lực tại Binance phần lớn nằm ở nơi cũ trong tay vợ chồng Zhao và Yi He. Nguồn tin này của Fortune khẳng định Yi He có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề nhân sự và có thẩm quyền lớn nhất trong các quyết định về trải nghiệm khách hàng

Tôi làm được, bạn cũng làm được

Tờ Fortune cho biết Yi He nổi tiếng khắt khe nhưng sẵn sàng bảo vệ nhân viên. Bà yêu cầu mọi nhân viên mới phải trực tổng đài hỗ trợ khách hàng để thấu hiểu áp lực và nhu cầu thực tế. Bản thân bà vẫn duy trì thói quen trả lời người dùng trên Telegram, X hay WeChat.

Yi He tin rằng sự gắn kết với cộng đồng là chìa khóa để xây dựng lòng tin. Bà thậm chí còn yêu cầu mọi nhân viên mới phải dành vài tuần làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng để thấu hiểu người dùng. Chính nhờ chiến lược "khách hàng là trên hết" này mà Binance đã nhanh chóng vươn lên thành sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới chỉ sau chưa đầy một năm.

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Yi He đã vượt qua nhiều trở ngại - một trong số đó là việc học tiếng Anh, điều mà bà chỉ mới bắt đầu bốn năm trước, khi đã ngoài ba mươi. Trong một cuộc phỏng vấn dài trên Zoom, Yi He đã thể hiện rất tốt, chỉ nhờ đến phiên dịch viên khi bà gặp khó khăn trong việc giải thích một thành ngữ hoặc tục ngữ Trung Quốc.

Khi bị chỉ trích trên mạng xã hội vì xuất thân nghèo khó, Yi He đáp trả thẳng thắn: "Tôi từ chỗ cực khổ mà đi lên nhưng vẫn thành công, sao bạn không thử làm điều tương tự?" – một phong thái vừa tự tin, vừa không che giấu quá khứ.

Ở tuổi 39, Yi He được một số hãng truyền thông như Bloomberg gọi là "người phụ nữ quyền lực nhất giới crypto". Với bà, tiền số có thể thay đổi thế giới tài chính như Internet đã thay đổi truyền thông.

Như một câu tục ngữ Mông Cổ bà yêu thích: "Nói điều hay thì thôi đừng nhắc nỗi đau; kể điều tốt thì đừng xen chuyện buồn", Yi He chọn cách đi tiếp, biến gian khó thành động lực, và đứng vững giữa những biến động khốc liệt nhất của ngành.

Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", "tiền số" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

*Nguồn: Fortune, BI