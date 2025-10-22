Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân to như "chân voi", nước tiểu trắng như sữa: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ

22-10-2025 - 12:15 PM | Sống

Có chân phải phù to như “chân voi”, nước tiểu màu trắng như sữa suốt 15 năm, chàng trai 19 tuổi tìm đến Bệnh viện E để thăm khám và tìm nguyên nhân.

Suốt 15 năm, D (19 tuổi) phải sống chung với đôi chân chênh lệch rõ rệt với một bên phù to, nặng nề, khiến việc đi lại, sinh hoạt trở nên khó khăn. Gia đình phát hiện tình trạng này từ khi D mới 4 tuổi. Gia đình cũng từng đưa D đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân.

“Cháu tự ti lắm, luôn tìm cách giấu chân. Gia đình từng nghe người ta mách đến thầy lang. Họ rạch chân cho chảy máu thì thấy máu có màu trắng như sữa. Nhưng sau đó cháu không đỡ, còn bị nhiễm trùng nặng hơn”, mẹ D kể.

Sau nhiều năm D phải sống chung với đôi “chân voi”, mới đây gia đình quyết định đưa D tới Bệnh viện E để khám. Tại đây, TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học, ghi nhận bệnh nhân gầy yếu, tâm lý tự ti, ít giao tiếp. D có dấu hiệu phù chân phải, chân phải to gần gấp đôi chân trái. Bác sĩ cũng ghi nhận nước tiểu của D có màu trắng đục như sữa. Đây là một triệu chứng bất thường hiếm gặp.

Sau thăm khám, D được chẩn đoán mắc hội chứng đái ra dưỡng chấp, tắc mạch bạch huyết ở chi dưới, dẫn đến tình trạng “chân voi”. Ngoài ra, vùng bìu của bệnh nhân cũng phù to, hay còn gọi là “bìu voi”, kích thước tương đương chiếc bát.

Chân to như "chân voi", nước tiểu trắng như sữa: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ- Ảnh 1.

Hình ảnh "chân voi" của bệnh nhân D (Ảnh: BSCC).

Theo bác sĩ Liên, đái ra dưỡng chấp xảy ra khi có rò rỉ giữa hệ bạch huyết và hệ tiết niệu, khiến dưỡng chấp (chất béo trong hệ bạch huyết) tràn vào nước tiểu, tạo màu trắng đục như sữa. Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới tình trạng này ở Việt Nam là nhiễm giun chỉ, lây truyền qua muỗi đốt. Ngoài ra, bệnh cũng có thể do chấn thương thận, vỡ bạch mạch (mạch bạch huyết) hoặc khối u xâm lấn.

“Bình thường dưỡng chấp chỉ lưu thông trong hệ bạch huyết. Khi có tổn thương, nó rò sang hệ tiết niệu, gây ra hiện tượng đái ra dưỡng chấp. Người bệnh có thể không đau, chỉ thấy nước tiểu đục, đôi khi kèm sốt nhẹ”, bác sĩ Liên giải thích.

Qua khai thác tiền sử, D sống trong khu vực từng ghi nhận nhiều ca nhiễm giun chỉ. Vì thế, các bác sĩ xác định nguyên nhân rất có thể xuất phát từ đây. Khi biết nguyên nhân gây bệnh của con suốt bao nhiêu năm nay, gia đình D đã hết sức bất ngờ.

Đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện E đã tiến hành bóc tách bạch mạch của D để ngăn dưỡng chấp thoát ra, sau đó phối hợp cùng ThS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt, thực hiện vi phẫu nối bạch mạch bị tắc ở chân phải.

“Ca mổ gặp nhiều khó khăn vì bệnh nhân bị phù từ nhỏ, mô đã xơ hóa, các bạch mạch rất nhỏ, chỉ bằng sợi tóc. Chúng tôi phải sử dụng kính hiển vi phóng đại và chỉ siêu mảnh để nối bạch mạch vào hệ tĩnh mạch, khôi phục lưu thông”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt: nước tiểu trở lại bình thường, chân phải giảm phù rõ rệt và mềm hơn. D hiện tiếp tục được theo dõi để phục hồi chức năng vận động.

Theo bác sĩ Minh, đây là ca bệnh hiếm gặp, có thể “cả đời bác sĩ chỉ gặp một lần”, khi bệnh nhân vừa bị rò dưỡng chấp, vừa bị phù bạch mạch – hai tổn thương phức tạp cùng lúc.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nếu được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có thể phục hồi tốt, tránh biến chứng nặng nề, đặc biệt là những rối loạn tâm lý do mặc cảm ngoại hình.

Bác sĩ Liên khuyến cáo: “Khi có biểu hiện phù chân, bìu to, hay nước tiểu đổi màu bất thường, cần đi khám sớm. Tuyệt đối không tự ý rạch, trích, chữa mẹo dân gian vì có thể gây nhiễm trùng, tổn thương thêm hệ bạch huyết”.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa bệnh do giun chỉ, người dân cần ngủ màn tránh muỗi, giữ vệ sinh ăn uống, tẩy giun định kỳ, và khám sức khỏe khi có dấu hiệu lạ. Đặc biệt, khi có tình trạng chân to bất thường cần đi khám sớm.

4 loại quả được ví như "cỗ máy thời gian" với phụ nữ vì làm chậm lão hóa, phòng đủ thứ bệnh

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày

Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày Nổi bật

Dãy số đẹp 567567 vừa trúng độc đắc: Tổng giải thưởng khiến nhiều người bất ngờ

Dãy số đẹp 567567 vừa trúng độc đắc: Tổng giải thưởng khiến nhiều người bất ngờ Nổi bật

5 bài học tôi rút ra sau 10 năm làm vợ: Có 3 loại tiền phụ nữ nhất định không được để chồng quản

5 bài học tôi rút ra sau 10 năm làm vợ: Có 3 loại tiền phụ nữ nhất định không được để chồng quản

12:12 , 22/10/2025
Bí mật trong lòng sông ngầm ở Phong Nha – Kẻ Bàng, tìm thấy “kho báu sống” siêu hiếm chỉ Việt Nam có

Bí mật trong lòng sông ngầm ở Phong Nha – Kẻ Bàng, tìm thấy “kho báu sống” siêu hiếm chỉ Việt Nam có

11:40 , 22/10/2025
Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 6 việc này

Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 6 việc này

11:26 , 22/10/2025
Bí ẩn chưa có lời giải về Ninh Dương Lan Ngọc

Bí ẩn chưa có lời giải về Ninh Dương Lan Ngọc

11:15 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên