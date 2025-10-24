Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chặn xe, tấn công người tại dự án nghìn tỷ để đòi 300 xe đất

24-10-2025 - 06:54 AM | Bất động sản

Chặn xe, tấn công người tại dự án nghìn tỷ để đòi 300 xe đất

Một hộ dân ở Đắk Lắk cản trở thi công, tấn công người đang làm nhiệm vụ tại dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 để đòi bồi thường “300 xe đất”.

Ngày 23/10, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc hộ dân có hành vi cản trở thi công, phá hoại tài sản và tấn công người thi hành nhiệm vụ tại Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được báo cáo của chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk), về việc hộ bà HTY có hành vi cản trở thi công, thậm chí tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Chặn xe, tấn công người tại dự án nghìn tỷ để đòi 300 xe đất- Ảnh 1.

Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đang được thi công.

Cụ thể, thời gian qua, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Quảng Phú tuyên truyền, vận động người dân. Ngày 26/8/2025, đơn vị tổ chức buổi làm việc trực tiếp với hộ bà Y và thống nhất nhiều phương án hỗ trợ như: Hỗ trợ di dời cây trồng, san gạt đất, vuốt nối đường vào nhà, ứng trước 80% tiền bồi thường tạm tính (72 triệu đồng) và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Ngày 27/8/2025, hộ bà Y đã nhận tổng cộng 82 triệu đồng và ký biên bản bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công. Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2025, bà Yên tiếp tục có hành vi cản trở thi công, yêu cầu chủ đầu tư bồi thường 300 xe đất (tương đương 3 chỉ vàng) mà gia đình cho rằng đã đắp từ nhiều năm trước, nhưng không có căn cứ chứng minh.

Trong quá trình làm việc, bà Y còn có hành động quá khích như ném gạch đá, phá hoại máy móc thiết bị của nhà thầu và hành hung cán bộ đang thi hành nhiệm vụ.

Chặn xe, tấn công người tại dự án nghìn tỷ để đòi 300 xe đất- Ảnh 2.

Quá trình triển khai thi công, bà HTY có hành vi cản trở, hành hung cán bộ đang thực thi nhiệm vụ.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh khẩn trương củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi “cố ý phá hoại tài sản”, “cố ý gây thương tích” hoặc “chống người thi hành công vụ” của bà HTY, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao UBND xã Ea Wer chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan yêu cầu hộ dân chấm dứt ngay mọi hành vi cản trở thi công, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho người và phương tiện tại hiện trường. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh, UBND xã Ea Wer và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả xử lý vụ việc về UBND tỉnh trước ngày 30/10/2025.

Dự án trên có tổng mức đầu tư 1.053 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.000 tỷ, ngân sách tỉnh 53 tỷ đồng. Công trình có chiều dài hơn 52km, nền đường đoạn rộng nhất là 12m.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền Phong

Từ Khóa:
xe đất

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên muốn làm loạt dự án trọng điểm ở "siêu đô thị" lớn thứ 3 cả nước

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên muốn làm loạt dự án trọng điểm ở "siêu đô thị" lớn thứ 3 cả nước Nổi bật

Diễn biến mới tại dự án khủng nhất lịch sử do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ, tổng vốn đầu tư tới 18 tỷ USD

Diễn biến mới tại dự án khủng nhất lịch sử do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ, tổng vốn đầu tư tới 18 tỷ USD Nổi bật

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau

06:48 , 24/10/2025
Swing Villas - Dấu ấn thịnh vượng truyền đời của giới tinh hoa Hải Phòng

Swing Villas - Dấu ấn thịnh vượng truyền đời của giới tinh hoa Hải Phòng

19:30 , 23/10/2025
Điểm sáng bất động sản khu phía Đông TP.HCM

Điểm sáng bất động sản khu phía Đông TP.HCM

17:30 , 23/10/2025
Soi tiến độ hai dự án hàng hiệu Noble Crystal của Sunshine Group tại Hà Nội

Soi tiến độ hai dự án hàng hiệu Noble Crystal của Sunshine Group tại Hà Nội

17:13 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên