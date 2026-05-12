Chàng trai ăn đồ cay, đắng cũng chỉ thấy vị ngọt, không ngờ là do u não

Bệnh viện Đại học Bắc Kinh tại Thâm Quyến (Trung Quốc) mới đây đã công bố một trường hợp hiếm gặp: Nam sinh viên đại học 20 tuổi đột nhiên xuất hiện các triệu chứng kỳ lạ . Cho dù thức ăn mặn, cay, chua hay đắng, sau khi nếm thử, anh vẫn chỉ cảm nhận được vị ngọt. Với những món ăn tcó vị đậm đà, anh chỉ cảm thấy như được cho thêm đường.

Ban đầu, chàng trai nghĩ đó chỉ là vấn đề nhỏ; nhưng sau hơn một tháng, anh đột nhiên bị co giật, động kinh ở trường và ngã quỵ. Sau khi anh được đưa đến bệnh viện, các bác sỹ đã kinh ngạc khi phát hiện ra một khối u thần kinh đệm (glioma) có đường kính khoảng 4cm trong não bệnh nhân, giống như một quả bom được đặt trong "trung tâm điều khiển" của não.

Theo các báo cáo của bệnh viện, sinh viên đại học này, biệt danh là Tiểu Bộ, ban đầu chỉ nhận thấy sự bất thường trong vị giác của mình. Cho dù ăn gì, anh cũng chỉ thấy ngọt và không thể phân biệt được vị chua, ngọt, đắng và cay. Sau đó, chàng trai bắt đầu bị tê liệt ở nửa bên trái cơ thể, thỉnh thoảng đi lại loạng choạng, thậm chí mất kiểm soát. Khả năng nói chuyện cũng bắt đầu bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, vì còn ít tuổi và các triệu chứng không tiến triển ngày càng nặng hơn, Tiểu Bộ luôn nghĩ rằng đó chỉ là do mệt mỏi hoặc khó chịu tạm thời, cho rằng "cứ chịu đựng thì sẽ qua thôi" nên không hề đi khám.

Cho đến một ngày, anh đột nhiên lên cơn động kinh trong khuôn viên trường mà không có dấu hiệu báo trước và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua chụp CT sọ não, các bác sỹ phát hiện ra một khối u lớn chiếm chỗ trong não. Sau khi chụp MRI, họ cuối cùng chẩn đoán Tiểu Bộ bị "u tế bào thần kinh đệm".

Các bác sỹ chỉ ra rằng u tế bào thần kinh đệm, được biết đến như "kẻ giết não", là một trong những khối u ác tính khó điều trị nhất trong phẫu thuật thần kinh. Tỷ lệ tái phát cao, tỷ lệ tàn tật và tử vong cao cũng đáng báo động.

Khối u của Tiểu Bộ nằm ở hồi thái dương trên, một khu vực quan trọng kiểm soát sự phối hợp giữa thính giác, ngôn ngữ và vị giác, điều này giải thích triệu chứng bất thường của anh là mọi thức ăn đều có vị ngọt. Các bác sỹ ví khối u có đường kính khoảng 4cm này như một quả bom hẹn giờ được đặt trong lõi não của bệnh nhân. Nó liên tục kích thích phóng điện bất thường trong vỏ não, trực tiếp gây ra bệnh động kinh.

Ngoài ra, vị trí của khối u gần các khu vực chức năng vận động và ngôn ngữ, gây ra các vấn đề như tê bì chân tay trái, mất thăng bằng khi đi lại và suy giảm khả năng nói.

Đội ngũ y tế đã phẫu thuật mở sọ cho Tiểu Bộ, loại bỏ thành công khối u. Sau phẫu thuật, cảm nhận bất thường về vị ngọt của anh biến mất ngay lập tức, tình trạng tê bì chân tay được cải thiện đáng kể và không xảy ra tổn thương thần kinh. Hiện tại anh hồi phục tốt và vẫn cần xạ trị, hóa trị thêm.

Các bác sỹ khuyến cáo, u tế bào thần kinh đệm không chỉ là bệnh ảnh hưởng đến người già; khoảng 2/3 số bệnh nhân nằm trong độ tuổi từ 20 đến 50. Vì các triệu chứng ban đầu thường không điển hình, chẳng hạn như đau đầu, rối loạn vị giác, mất trí nhớ, tê bì chân tay hoặc dáng đi không vững… nên chúng dễ bị bỏ qua.

Các bác sỹ nhấn mạnh rằng nếu bạn bị đau đầu dai dẳng không rõ nguyên nhân, buồn nôn và nôn mửa, co giật, bất thường về thị giác hoặc thính giác, hoặc khó khăn khi đi lại, nên chụp MRI đầu càng sớm càng tốt để tránh bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị.