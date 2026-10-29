Chàng trai bán cơm gà ở chợ đêm gây chú ý, quán tăng doanh thu 100 lần

Giữa tháng 10, một thực khách đến chợ đêm Ninh Lý Phường, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, tình cờ ghi lại hình ảnh Vương Trị làm việc tại quầy cơm gà. Video được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đường nét được nhiều người nhận xét giống diễn viên Vu Thích. Không ít cư dân mạng gọi anh là “Vu Thích phiên bản chợ đêm” hay “gương mặt như bước ra từ mô hình 3D”.

Theo Tân Hoa Xã, người đăng video cho biết đoạn phim không sử dụng bộ lọc làm đẹp. Hình ảnh chàng trai tập trung chế biến món ăn, thỉnh thoảng cúi đầu làm việc nổi bật giữa không gian đông đúc của khu chợ.

Chủ quầy cơm gà chợ đêm Ninh Ba có ngoại hình giống nam diễn viên Vu Thích (phải).

Ngày 22/10, Vương Trị đăng video phản hồi sự chú ý bất ngờ. Anh cảm ơn mọi người đã quan tâm, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục làm tốt từng suất cơm gà. Anh cũng nhắc khách đến chụp ảnh, quay video xếp hàng trật tự, chú ý an toàn.

Trả lời truyền thông Trung Quốc, anh Vương cho biết không cố tình tạo dáng hay xây dựng hình ảnh để nổi tiếng, mà chỉ muốn tập trung vào công việc. Anh thừa nhận bản thân không quen khi có nhiều người đứng nhìn, thường cúi đầu tìm việc để làm và tỏ ra ngượng ngùng trước những lời khen ngoại hình.

Bỏ chuyên ngành hạt nhân để bán cơm gà

China News Service cho biết Vương Trị quê ở Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, từng theo học chuyên ngành liên quan đến hạt nhân. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi công việc đúng chuyên môn, anh chuyển sang lĩnh vực ẩm thực.

Tay nghề nấu cơm gà của Vương Trị được học từ một đầu bếp người Hoa gốc Malaysia. Anh cùng bạn gái là Vương Tâm Di sau đó đến Chiết Giang lập nghiệp. Hai người từng mở cửa hàng nhỏ tại quận Bắc Luân, Ninh Ba, kinh doanh món ăn Đông Nam Á. Sau đó, họ quyết định mang món cơm gà ra bán tại chợ đêm ở khu vực trung tâm thành phố.

Theo chia sẻ của Vương Trị, việc kinh doanh trước đó gặp khó khăn. Nhà hàng từng rơi vào tình trạng doanh thu không đủ để trả lương nhân viên. Chuyển sang bán hàng tại chợ đêm là cách hai người tìm kiếm cơ hội mới, thay vì tiếp tục duy trì mô hình kinh doanh chưa hiệu quả.

Vương Trị không tìm việc đúng chuyên ngành hạt nhân, mà chuyển hướng sang ẩm thực.

Thời gian đầu, quầy hàng chỉ bán được khoảng 3-4 suất cơm gà mỗi ngày. Sau khi video về ngoại hình của Vương Trị lan truyền, lượng khách tăng nhanh. Truyền thông Trung Quốc ghi nhận doanh thu hiện đạt khoảng 130 suất/ngày. Có thời điểm, anh phải chuẩn bị hàng trăm suất từ sáng sớm và bán hết vào đầu buổi tối.

Vương Trị cho biết mỗi ngày, anh tự chuẩn bị nguyên liệu, luộc gà, nấu cơm và làm nước sốt. Việc chuẩn bị quá nhiều có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Do đó, anh ưu tiên khả năng phục vụ thực tế thay vì chạy theo số lượng.

Anh cũng thừa nhận có lúc muốn bỏ cuộc vì lượng khách quá ít. Tuy nhiên, việc kiên trì với công việc giúp anh dần tích lũy kinh nghiệm.

Theo chủ tiệm cơm gà, anh không cảm thấy xấu hổ khi bán hàng tại chợ đêm, nhưng cũng không muốn giậm chân tại chỗ mãi. Anh hy vọng trong tương lai mở được cửa hàng hút khách, có điều kiện tập trung nghiên cứu món ăn.

Bạn gái đồng hành

Bên cạnh ngoại hình, chuyện tình cảm của Vương Trị cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Bạn gái anh - Vương Tâm Di, là người Chiết Giang.

Hai người gặp nhau khoảng một năm trước, khi Tâm Di đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, công tác và tình cờ gặp Vương Trị đang bán hàng. Theo lời kể của cô, cả hai nhanh chóng có thiện cảm với nhau.

Vương Trị sau đó đến Chiết Giang cùng bạn gái để phát triển công việc kinh doanh. Trong quá trình lập nghiệp, hai người phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Anh phụ trách chế biến, kiểm soát nguyên liệu và chất lượng món ăn, còn cô hỗ trợ việc quản lý, giao tiếp và quảng bá.

Vương Tâm Di cũng là người chăm chút ngoại hình cho bạn trai trước mỗi buổi bán hàng. Cô cho biết thường dành thời gian chỉnh sửa kiểu tóc và trang điểm nhẹ cho anh, còn nói đùa giống như sửa soạn cho búp bê Barbie.

Theo lời bạn gái, Vương Trị khá hướng nội, ít nói và đôi khi đỏ mặt khi trò chuyện với người lạ.

Bạn gái luôn đồng hành cùng Vương Trị trong quá trình khởi nghiệp. Chính cô là người chăm chút ngoại hình cho bạn trai.

Sau khi Vương Trị nổi tiếng, Vương Tâm Di cũng nhận được sự chú ý, trong đó có những đồn đoán về điều kiện kinh tế của cô. Trả lời truyền thông, cô phủ nhận hình ảnh “phú bà” mà một số người dùng mạng gán cho mình, khẳng định cả hai chỉ là những người bình thường đang cố gắng cải thiện cuộc sống bằng sức lao động.

Cô thừa nhận ngoại hình là một trong những yếu tố giúp quầy hàng được chú ý, đồng thời nhấn mạnh hai người không xem việc quảng bá là điều tiêu cực. Với họ, kinh doanh trước hết là để kiếm sống, còn sự quan tâm của công chúng là cơ hội cần được tận dụng đúng cách.

Sự nổi tiếng của Vương Trị nhanh chóng tạo ra hiệu ứng kinh tế vượt ra ngoài quầy hàng của anh. Theo người phụ trách khu chợ, doanh thu thông thường của khu vực vào khoảng 130.000-150.000 nhân dân tệ (504-582 triệu đồng) mỗi ngày. Sau khi quầy cơm gà thu hút sự chú ý trên mạng, con số tăng thêm khoảng 30.000-40.000 nhân dân tệ (116-155 triệu đồng) mỗi ngày.

Một số tiểu thương lân cận cũng cho biết lượng khách tăng lên, giúp việc kinh doanh thuận lợi hơn. Dù chưa có số liệu độc lập để xác định mức đóng góp chính xác của riêng Vương Trị, những phản hồi này cho thấy sức hút trên mạng có thể chuyển thành lượng khách thực tế.

Vương Trị cho biết sẽ tiếp tục tập trung làm cơm gà và không muốn bị nhìn nhận chỉ đơn thuần là người nổi tiếng nhờ ngoại hình. Với anh, mục tiêu vẫn là phát triển công việc kinh doanh và từng bước mở cửa hàng riêng.