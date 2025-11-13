Chào sàn 2 tuần tăng bốc 160%, cổ phiếu bất động sản “tân binh” UPCOM tiếp tục nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE
Ngay sau khi lên sàn UPCOM, cổ phiếu RGG lập tức thiết lập chuỗi 5 phiên tăng kịch trần liên tiếp.
RGG:
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Regal Group (Mã: RGG).
Cụ thể, khối lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết trên HOSE là 200 triệu đơn vị, ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết là 07/11/2025.
Được biết, Công ty Cổ phần Regal Group vừa đưa mã RGG lên giao dịch trên sàn UPCoM từ phiên 30/10 với giá tham chiếu là 13.300 đồng/cp. Ngay sau khi lên sàn, RGG lập tức thiết lập chuỗi 5 phiên tăng kịch trần liên tiếp, tương ứng mức tăng gần 180% chỉ trong tuần đầu tiên.
Thị giá sau đó có điều chỉnh đôi chút, chốt phiên 13/11 đạt 34.000 đồng/cp, tương ứng tăng 155% sau gần 2 tuần, vốn hóa tương ứng 6.120 tỷ đồng.
Regal Group tiền thân là Đất Xanh Miền Trung – một thành viên của hệ sinh thái Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) - được thành lập năm 2011, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, vận hành khách sạn và nghỉ dưỡng. Công ty vừa chính thức đổi sang tên gọi mới từ tháng 3/2023.
Cơ cấu cổ đông của RGG tính đến 30/6/2025 ghi nhận Dịch vụ BĐS Đất Xanh (DatXanh Service – mã: DXS) đang nắm 55% vốn; Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh Lương Trí Thìn nắm hơn 5% vốn; ông Trần Ngọc Thành sở hữu 15% vốn và còn lại thuộc về các cổ đông cá nhân khác.
Về tình hình kinh doanh của RGG, doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 444 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 37% lên 85 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tính đến cuối quý 3 đạt 5.250 tỷ đồng. Trong đợ phải trả 2.984 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 2.265 tỷ đồng.
RGG cho biết sẽ triển khai hàng loạt dự án mới tại miền Trung trong giai đoạn 2025-2028, bao gồm Khu đô thị Tịnh Hà Riverside, Regal Heritage, Regal Capital và Novotel Residences.
