Chất sống “thẳng đứng” - All-In-One tại Hòa Lạc

"Đô thị thẳng đứng" - lời giải cho bài toán quy hoạch đô thị thông minh

Thế giới đang chứng kiến một sự chuyển dịch trong tư duy quy hoạch. Thế kỷ 21 lại là cuộc cách mạng của mô hình đô thị tích hợp đa năng theo chiều dọc - Vertical Living. Đây không chỉ là một giải pháp kiến trúc, mà là một bước tiến mang tính chiến lược nhằm giải quyết áp lực hạ tầng, tối ưu hóa thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống. Các chuyên gia tin rằng đây chính là con đường phát triển tất yếu của những đô thị thông minh trong tương lai.

Từ các tòa tháp chung cư xa hoa tại New York đến các dự án phức hợp cao cấp tại Singapore, mô hình Vertical Living đã chứng minh hiệu quả vượt trội. Điển hình như "thành phố thẳng đứng" tại khu Upper East Side, Manhattan - khi các tòa chung cư không chỉ là nơi ở, mà còn tích hợp mọi tiện ích từ siêu thị, phòng gym, spa, đến nhà hàng cao cấp ngay bên trong. Cư dân có thể dễ dàng tiếp cận mọi dịch vụ mà không cần rời khỏi tòa nhà. Hay tại Singapore, quốc gia nổi tiếng với quy hoạch thông minh, các khu chung cư tích hợp đã giúp tối ưu hóa không gian, giảm thiểu nhu cầu di chuyển và tạo ra một cộng đồng khép kín nhưng đầy đủ tiện nghi. Mục tiêu không phải là chia đều thời gian cho công việc và gia đình, mà là tối ưu hóa môi trường sống để mọi khía cạnh đều được nuôi dưỡng đồng thời.

Các tổ hợp chung cư cao cấp tích hợp hệ tiện ích all-in-one đồ sộ đang là xu hướng chính của các đô thị phát triển hàng đầu (Ảnh: Cox)

Tại Việt Nam, khi Hà Nội và TP.HCM ngày càng đông đúc, việc dịch chuyển dân cư từ các đô thị mặt đất truyền thống lên tầng cao và sang các "đô thị vệ tinh" trở thành một xu hướng tất yếu. Phía Tây Hà Nội, đặc biệt là Hòa Lạc, với hạ tầng giao thông chiến lược hiện hữu và Metro số 5 đang triển khai, đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những khu đô thị tích hợp theo chiều thẳng đứng. "Thung lũng Silicon" của Việt Nam hội tụ đầy đủ những giá trị cốt lõi để hình thành một phong cách bắt nhịp xu hướng thời thượng toàn cầu. Mọi nhu cầu kết nối có thể được đáp ứng trong 5-10 phút di chuyển từ các trạm trung chuyển giao thông công cộng hiện đại, trong khi nội tại của các chung cư cao cấp cũng cung cấp một hệ sinh thái tiện ích đầy đủ từ nghỉ ngơi - làm việc - giải trí.

Lựa chọn sống All-in-one tại Hòa Lạc với Legacy Hinoiri

Trong bức tranh phát triển đô thị mới, Legacy Hinoiri nổi bật như một biểu tượng tiên phong của mô hình sống "tích hợp & thẳng đứng" tại Hòa Lạc - nơi "thung lũng Silicon" của Việt Nam đang dần định hình. Với vị trí trung tâm kết nối trực tiếp Metro số 5, Đại lộ Thăng Long và các tuyến vành đai huyết mạch, dự án cho phép cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để tới trung tâm Hà Nội, nhưng vẫn được tận hưởng một không gian sống đủ biệt lập, yên tĩnh để sáng tạo.

Legacy Hinoiri tiên phong chuẩn sống All-in-one tại lõi Hòa Lạc

Đại diện Tập đoàn An Thịnh, đơn vị phát triển dự án Legacy Hinoiri, chia sẻ: “Legacy Hinoiri là tổ hợp căn hộ chuẩn Nhật nằm trong khu đô thị phức hợp 20ha hiện hữu ngay tại lõi trung tâm Hòa Lạc, nổi bật như biểu tượng sống cân bằng tại “Thung lũng Silicon Việt Nam”, hài hòa giữa nhịp sống hiện đại và sự tinh tế của phong cách tối giản. Mỗi căn hộ được thiết kế vừa tinh tế vừa tiện nghi, mang đến cảm giác yên bình giữa môi trường năng động và đổi mới sáng tạo, nơi các cư dân dễ dàng cân bằng công việc, gia đình và những khoảnh khắc riêng tư quý giá.”

Hòa mình cùng dòng chảy công nghệ hiện đại, dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích khép kín đậm chất Nhật với Bể bơi bốn mùa, Co-working space, Vườn dạo Nhật và vườn Nhật trên mái, Khu vui chơi trẻ em, Gym & Fitness, Spa thư giãn,... tất cả cùng kiến tạo nên một “thành phố thẳng đứng” thu nhỏ ngay trong lòng Hòa Lạc.

Đặc biệt, mức giá hiếm có chỉ từ 50 triệu/m² (chưa gồm VAT và KPBT) cùng quỹ căn giới hạn 344 sản phẩm giúp Legacy Hinoiri trở thành lựa chọn hấp dẫn với lớp khách hàng trẻ thông thái, khi có thể trở thành tài sản kép vừa là chốn an cư thời thượng, vừa là khoản đầu tư chiến lược đón đầu xu hướng dịch chuyển dân cư về phía Tây Hà Nội.