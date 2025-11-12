Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian chia sẻ mối quan hệ "vừa là bạn thân, vừa là kẻ thù" với ChatGPT - công cụ trí tuệ nhân tạo mà cô thường sử dụng để hỗ trợ học luật.

Kardashian, người đang theo học để trở thành luật sư, cho biết cô từng dựa vào ChatGPT để tìm câu trả lời cho các bài kiểm tra, nhưng kết quả lại không như mong đợi.

"Tôi dùng ChatGPT để hỏi về các vấn đề pháp lý. Khi cần biết câu trả lời cho một câu hỏi, tôi chụp lại và gửi vào đó", cô nói.

"Nhưng nó luôn sai. Tôi đã trượt bài kiểm tra vì nó… Và rồi tôi tức giận, hét lên: Chính mày làm tao trượt đó!", ngôi sao truyền hình thực tế nói thêm.

Theo tờ TechCrunch, hiện tượng "ảo giác" là vấn đề phổ biến ở các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. Thay vì thừa nhận không biết câu trả lời, hệ thống có thể tự tạo ra thông tin sai lệch. Do được huấn luyện trên khối dữ liệu khổng lồ và dự đoán phản hồi có khả năng cao nhất, ChatGPT không thực sự "hiểu" đâu là đúng, đâu là sai.

Trong lĩnh vực pháp lý, một số luật sư từng bị xử phạt vì sử dụng ChatGPT để soạn thảo hồ sơ, dẫn đến việc trích dẫn những án lệ không tồn tại.

Kardashian nói cô từng thử "đánh vào cảm xúc" của ChatGPT sau khi bị đánh lừa, dù bản thân AI không có cảm xúc.

"Tôi nói với nó: Này, mày làm tao trượt, cảm thấy thế nào hả? Mày phải biết câu trả lời chứ!" - cô kể - "Và rồi nó trả lời: Điều này giúp cô học cách tin vào bản năng của mình".

Dù ChatGPT không có cảm xúc nhưng con người thì có. Kardashian thừa nhận cô thường chụp lại màn hình các đoạn hội thoại với AI và gửi vào nhóm bạn để chia sẻ.

"Tôi chụp lại và gửi vào nhóm chat, kiểu như: Mọi người có tin nổi con bot này nói với tôi như thế không?".