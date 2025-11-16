Châu Á trong “cơn khát vàng”: Một loạt quỹ lớn gấp đôi lượng nắm giữ từ đầu năm

Trong làn sóng tăng tích trữ vàng của các quỹ ETF trên toàn cầu, Châu Á đang vươn lên trở thành “tay chơi mới nổi” với tốc độ mua gom đáng kinh ngạc. 10 tháng đầu năm, các quỹ vàng tại Châu Á đã hút ròng hơn 18 tỷ USD để mua thêm tổng cộng gần 163 tấn vàng, chiếm gần 1/4 tổng lượng mua thêm trên toàn cầu.

Con số trên thậm chí còn vượt xa khu vực Châu Âu dù quy mô nắm giữ khiêm tốn hơn rất nhiều. Tính đến cuối tháng 10, các quỹ vàng tại Châu Á nắm giữ tổng cộng gần 380 tấn vàng với giá trị khoảng 50 tỷ USD, tức là chỉ chưa bằng 1/3 so với khu vực Châu Âu. Việc hút vốn mạnh thời gian qua đang đẩy quy mô của các quỹ vàng tại Châu Á tăng chóng mặt.

Dữ liệu từ Muavangbac.vn

Các quỹ vàng lớn nhất Châu Á chủ yếu đến từ Trung Quốc. Lượng vàng nắm giữ bởi Huaan Yifu Gold ETF, Bosera Gold Exchange Trade Open-End Fund ETF, E Fund Gold Tradable Open-end Securities Investment Fund hay Guotai Gold ETF đều đã tăng hơn 50%, thậm chí bằng lần so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, các quỹ vàng đến từ Ấn Độ cũng đẩy mạnh mua vàng từ đầu năm.

Báo cáo từ Economic Times nhấn mạnh “Châu Á dẫn dắt dòng tiền vào tháng 10, vượt Bắc Mỹ và châu Âu (bị rút vốn), phản ánh niềm tin địa phương vào vàng hơn các tài sản truyền thống” .

Có thể thấy, Châu Á đặc biệt là Trung Quốc đang trong một “cơn khát vàng” chưa từng có. Các chuyên gia từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định, sự bùng nổ này xuất phát từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế nội địa, nơi tăng trưởng chậm lại do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và đồng nhân dân tệ suy yếu.

Không chỉ các quỹ vàng, các Ngân hàng Trung ương cũng đẩy mạnh dự trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào USD. Theo Goldman Sachs, các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ròng hơn 500 tấn vàng trong năm 2025. Riêng NHTW Trung Quốc đã mua ròng vàng liên tục 11 tháng, đẩy tổng dự trữ quốc gia lên mức cao kỷ lục.

Đánh giá về triển vọng thị trường vàng thời gian tới, ông Shaokai Fan, Giám đốc phụ trách Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, tốc độ tích lũy vàng thông qua các quỹ ETF sẽ tăng mạnh trên toàn cầu trong quý 4, thậm chí vượt qua mức cao nhất trước đó.

Xu hướng này có thể tiếp tục được duy trì nhờ những yếu tố tích cực hỗ trợ cho việc tích lũy thêm vàng. Hoạt động mua vàng vẫn ổn định trong năm nay bất chấp giá vàng tăng cao. WGC giữ nguyên các mục tiêu tích cực đã đưa ra trước đó nhưng bổ sung thêm một chút tiềm năng tăng giá, dựa trên triển vọng tích cực đối với Trung Quốc và Ấn Độ.

“Sự mở rộng nhu cầu cũng là một yếu tố tích cực với xu hướng giá vàng. Nhu cầu vàng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, nhờ dòng vốn đầu tư gia tăng vào cả quỹ ETF cũng như vàng miếng và vàng xu. Việc mua vàng từ các NHTW tiếp tục là yếu tố chủ chốt của nhu cầu vàng” , ông Shaokai Fan nhận định.