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Châu Âu đề xuất 5 dự án quốc phòng xuyên biên giới

| | Tài chính quốc tế

(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Ủy ban châu Âu đã đề xuất 5 dự án quốc phòng xuyên biên giới quy mô lớn, mở đường cho việc tiếp cận nguồn vốn của EU.

Các dự án Quốc phòng châu Âu vì lợi ích chung (EDPCI) được đề xuất tập trung vào kế hoạch Readiness 2030 với mục tiêu chi 800 tỷ Euro. Trọng tâm bao gồm 5 dự án quốc phòng xuyên biên giới quy mô lớn:

- Dự án máy bay không người lái và chống máy bay không người lái liên quan đến 26 quốc gia thành viên EU, Na Uy và Ukraine;

- Dự án tăng cường phòng thủ sườn phía Đông bao gồm 13 quốc gia thành viên EU, Na Uy và Ukraine;

- Dự án mạng lưới phòng không tích hợp;

- Dự án bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển;

- Dự án nâng cao năng lực tác chiến không gian.

"Các dự án mới cung cấp một khuôn khổ, trong đó các nước EU hợp tác với nhau trong những sáng kiến quốc phòng lớn, rất lớn hoặc quá phức tạp mà các quốc gia có thể tự phát triển riêng lẻ" - Ủy ban châu Âu cho biết trong một tuyên bố - "Bằng cách hỗ trợ hợp tác lâu dài, các dự án quốc phòng xuyên biên giới nhằm mục đích tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và cải thiện khả năng của EU trong việc ứng phó với những thách thức an ninh chung, phù hợp với các ưu tiên năng lực của NATO" .

Để được chỉ định là dự án Quốc phòng châu Âu vì lợi ích chung, dự án này phải được thiết kế để thúc đẩy đổi mới và khả năng cạnh tranh của cơ sở công nghiệp quốc phòng châu Âu, đồng thời nhằm mục đích giảm sự phân mảnh thị trường.

Dự án máy bay không người lái - được đặt tên là Giải pháp châu Âu về máy bay không người lái và chống máy bay không người lái (DECODER) - nhằm mục đích phát triển, mở rộng và triển khai phối hợp các hệ thống không người lái và khả năng chống hệ thống không người lái của châu Âu. Dự án sẽ giải quyết các khoảng trống năng lực quan trọng về UAV và chống UAV. Theo đề xuất, tổng vốn đầu tư được các bên tham gia dự án máy bay không người lái xem xét lên tới 3,5 - 5 tỷ Euro vào năm 2033.

Theo Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu của khối, khoản ngân sách 325 triệu Euro (372 triệu USD) được dành cho các dự án EDPCI, với khả năng sẽ có thêm kinh phí trong tương lai.

Các dự án được đề xuất phải nhận được sự phê duyệt của Hội đồng châu Âu.

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Theo Quỳnh Chi

VTV

Từ Khóa:
châu âu

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