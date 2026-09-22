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Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!

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Mới 3 tuổi, bé Titi - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, đã khiến dân tình thích thú bởi vẻ ngoài ngày càng giống bố, từ đường nét gương mặt đến những biểu cảm đáng yêu.

Mới 3 tuổi, bé Titi - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang, đã khiến nhiều người thích thú bởi vẻ ngoài "sao y bản chính của ba" cùng loạt biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 1.
Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 2.

Titi tên thật là Tuệ An, là con gái đầu lòng của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Bé sinh tháng 7/2023, khi hình ảnh cô bé được chia sẻ nhiều hơn, Titi nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và những biểu cảm tinh nghịch.

Khoảnh khắc ái nữ chủ tịch Hà Nội FC, cháu gái của ông Bầu Hiển thể hiện niềm đam mê với trái bóng tròn

Không chỉ có ngoại hình và tính cách được chú ý, Titi còn thường xuyên xuất hiện cùng gia đình tại sân Hàng Đẫy để cổ vũ Hà Nội FC - đội bóng mà bố cô bé, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, đang giữ chức Chủ tịch.

Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 3.
Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 4.

(Nguồn: @toidauxoanraw)

Mới đây, bé Titi cùng ba Quang có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi trận Hà Nội FC gặp Đà Nẵng tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27. Cô bé ngồi trong lòng bố, thích thú theo dõi không khí sôi động trên sân. Có lúc Titi còn được bố trò chuyện, chăm sóc và dành những cử chỉ tình cảm.

Là con gái của Chủ tịch Hà Nội FC, đồng thời là cháu nội của "Bầu Hiển", Titi từ nhỏ đã có nhiều dịp tiếp xúc với bóng đá. Những hình ảnh cô bé vui chơi tại sân Hàng Đẫy càng khiến người hâm mộ chú ý đến mối duyên đặc biệt này.

Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 5.
Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 6.

(Nguồn: @toidauxoanraw)

Khoảnh khắc bé Titi từng hồn nhiên chạy nhảy, vui đùa dưới sân cùng người thân. Cô bé tỏ ra vô cùng thích thú khi được tự do khám phá thảm cỏ sau khi trận đấu kết thúc.

Nếu trên khán đài, Titi là một cô bé nhí nhảnh với đủ biểu cảm đáng yêu thì khi xuống sân, cô bé lại càng năng động. Những khoảnh khắc ấy khiến nhiều người đùa vui rằng, với môi trường gia đình đặc biệt gắn liền với bóng đá, biết đâu Titi sẽ sớm trở thành một "fan cứng" của Hà Nội FC.

Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 7.

Đại giia đình nhà bầu Hiển


Không chỉ là "bản sao của ba chủ tịch", bé Titi cực kỳ bám ba, nịnh ba cực khéo

Từ khi còn nhỏ, Titi đã cho thấy mình là một cô bé khá lém lỉnh. Trong đoạn clip được Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, khi mẹ hỏi "Ti xinh giống ai?", cô bé liên tục khẳng định mình "xinh giống ba Quang", nhất quyết không nhận giống mẹ.

Không chỉ vậy, Titi còn thể hiện rõ độ "chiếm hữu" đáng yêu với ba. Khi mẹ Linh hỏi liệu ba có đưa mẹ đi học không, cô bé lập tức đáp: "Không, ba của con mà", rồi ôm lấy ba Quang đầy tình cảm. Sau đó, phải một lúc cô bé mới chịu "chia sẻ" ba cho mẹ.

Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 8.
Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 9.

Những câu nói ngây thơ nhưng đầy "tình cảm" của Titi từng khiến cư dân mạng thích thú. Đúng kiểu con gái rượu, cô bé không chỉ quấn ba mà còn biết cách khiến ba vui bằng những câu nói cực kỳ đáng yêu.

Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 10.
Cháu gái của "bầu Hiển" mới 3 tuổi đã mê trái bóng tròn, gương mặt "copy paste" từ bố chủ tịch, đủ thấy gen nội trội thế nào!- Ảnh 11.

Có mẹ là Hoa hậu, bố là doanh nhân và Chủ tịch một CLB bóng đá, Titi đang lớn lên trong sự quan tâm đặc biệt của gia đình. Tuy nhiên, qua những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, điều khiến mọi người yêu thích cô bé dường như không nằm ở danh xưng "ái nữ", mà chính là vẻ hồn nhiên, lém lỉnh và sự quấn quýt rất đỗi đáng yêu dành cho ba mẹ.

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Theo Tiểu Mai

Thanh Niên Việt

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