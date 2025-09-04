Chava - Dấu ấn Từ Shark Tank ra mắt Showroom Scent Talk khẳng định thương hiệu Việt

Với nhà sáng lập, giá trị lớn nhất không chỉ là cơ hội gọi vốn, mà còn là sự công nhận, niềm tin và cảm hứng được lan tỏa từ thị trường.

Sau dấu ấn tại Shark Tank Việt Nam 2024, Chava tiếp tục khẳng định bước tiến mới trên hành trình phát triển. Thương hiệu đã chính thức ra mắt Showroom Điều Chế Nước Hoa Độc Bản – Scent Talk vào ngày 20 tháng 08 năm 2025 vừa qua, Chava chính thức đánh dấu cột mốc 7 năm hình thành và phát triển bằng sự kiện ra mắt Showroom Điều Chế Nước Hoa Độc Bản – Scent Talk tại địa chỉ 41 Đường số 1, Khu dân cư Dương Hồng, Xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là không gian trưng bày và trải nghiệm mùi hương, mà còn là nơi Chava khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Việt dám tiên phong trong hành trình kiến tạo "ngôn ngữ mùi hương" riêng biệt.

Với showroom mới, Chava mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp cảm nhận nghệ thuật điều chế nước hoa chuẩn Pháp ngay tại Việt Nam, đồng thời tạo dấu ấn khác biệt khi mở ra trải nghiệm "đối thoại bằng hương thơm" – nơi mỗi cá nhân đều có thể tìm thấy mùi hương độc bản, phản chiếu phong cách và cá tính riêng.

Trong thế giới nơi mùi hương trở thành "ngôn ngữ thầm lặng" của cảm xúc, hiếm có thương hiệu Việt nào dám bước vào thị trường vốn được xem là "sân chơi độc quyền" của những tên tuổi quốc tế. Thế nhưng, Chava – thương hiệu nước hoa Việt ra đời với khát vọng mạnh mẽ đã làm được điều ấy: mang chuẩn mực tinh hoa Pháp, nhưng thổi vào đó linh hồn Việt đầy cá tính.

Thương hiệu nước hoa Chava chính thức đánh dấu cột mốc 7 năm hình thành và phát triển

Khởi nguồn từ một khát vọng táo bạo

Đằng sau Chava là câu chuyện khởi nghiệp của nhà sáng lập – người không ngại dấn thân vào thị trường nước hoa cạnh tranh khốc liệt. Điều thôi thúc anh chính là mong muốn đưa người Việt tiếp cận những mùi hương chất lượng quốc tế với mức giá hợp lý, đồng thời khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên thương hiệu nước hoa đẳng cấp.

Tên gọi "Chava" – lấy cảm hứng từ ngôn ngữ cổ Hebrew, mang nghĩa "sự sống" – như một tuyên ngôn về hành trình lan tỏa giá trị sống tích cực, niềm tin và sự sáng tạo thông qua từng mùi hương.

Ông Mai Công Bằng – CEO Thương Hiệu nước hoa Chava

Không chỉ dừng lại ở những sáng tạo độc bản, Chava còn tiên phong tại Việt Nam với dịch vụ điều chế nước hoa theo sở thích cá nhân. Tại đây, mỗi khách hàng được lắng nghe, thấu hiểu để tạo nên mùi hương mang "chữ ký riêng" về phong cách, cá tính và câu chuyện của chính mình. Bên cạnh đó, Chava còn đồng hành cùng doanh nghiệp và sự kiện trong việc sáng tạo mùi hương thương hiệu, giúp khắc sâu dấu ấn và nâng tầm trải nghiệm. Đây vốn là dịch vụ chỉ xuất hiện ở những nhà mốt quốc tế, nay được Chava "Việt hóa" bằng sự tinh tế và sáng tạo, khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Việt tiên phong.

Không gian showroom Chava – nơi bạn bè và đối tác cùng hòa mình vào trải nghiệm mùi hương độc bản, khẳng định bản lĩnh Việt.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (1975–2025) và 80 năm độc lập (1945–2025) – những mốc son thiêng liêng khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, Chava trân trọng dành tặng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách hàng. Đây cũng là dịp để khách yêu hương trực tiếp trải nghiệm hành trình điều chế nước hoa độc bản tại Showroom Scent Talk, nơi mỗi mùi hương đều mang dấu ấn cá nhân và niềm tự hào Việt.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm và điều chế mùi hương riêng tại Showroom Chava – Scent Talk.

Mỗi sản phẩm của Chava đều được chắt lọc từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ các tập đoàn lớn tại Pháp và Châu Âu, kết hợp với tỷ lệ tinh dầu chất lượng cao, mang đến khả năng lưu hương lâu, bung tỏa tự nhiên và vẫn giữ trọn "cái hồn" nghệ thuật trong từng giọt hương.

Chava không đơn thuần là nước hoa, mà là ngôn ngữ của cảm xúc, là dấu ấn của bản lĩnh Việt trong từng giọt hương. Mỗi sáng tạo của Chava đều mang trong mình một câu chuyện, để khi chạm vào là chạm đến ký ức, để khi lưu lại là khắc sâu phong cách và cá tính riêng.

Với Chava, mùi hương không chỉ để cảm nhận – mà để sống cùng, để yêu thương, để ghi dấu. Và trên hành trình ấy, Chava tự hào trở thành "thiên sứ mùi hương của người Việt", đưa khát vọng Việt vươn xa, lan tỏa sự tinh tế đến từng trái tim yêu hương thơm.

CHAVA PERFUME - Nước Hoa Chuẩn Hương Pháp.

Địa chỉ: 41 Đường số 1, Khu dân cư Dương Hồng, Xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh

https://chavaperfume.com/

Hotline : 0928.979.989

Email : beautychava@gmail.com