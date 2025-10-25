Cháy dữ dội cửa hàng bán thiết bị điện, nước ở TP HCM

Tối 24-10, Công an phường Thông Tây Hội (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy.

Gần 21 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ cửa hàng chuyên bán thiết bị điện, nước trên đường Thống Nhất, phường Thông Tây Hội. Phát hiện cháy, những người hàng xóm dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Do cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao.

Lính cứu hoả thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM được điều động đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy được xác định không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy khiến nhiều người hoảng loạn.



