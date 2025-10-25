Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy dữ dội cửa hàng bán thiết bị điện, nước ở TP HCM

25-10-2025 - 09:26 AM | Xã hội

Đám cháy bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực dập lửa tại chỗ bất thành

Tối 24-10, Công an phường Thông Tây Hội (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Cháy dữ dội cửa hàng bán thiết bị điện, nước ở TP HCM- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Gần 21 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ cửa hàng chuyên bán thiết bị điện, nước trên đường Thống Nhất, phường Thông Tây Hội. Phát hiện cháy, những người hàng xóm dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Do cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao.

Lính cứu hoả thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM được điều động đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy được xác định không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy dữ dội cửa hàng bán thiết bị điện, nước ở TP HCM- Ảnh 2.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Cháy dữ dội cửa hàng bán thiết bị điện, nước ở TP HCM- Ảnh 3.

Đám cháy khiến nhiều người hoảng loạn.


Theo Anh Vũ

Người lao động

