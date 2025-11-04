Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chây ì làm sổ đỏ cho khách mua, chủ đầu tư có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

04-11-2025 - 15:22 PM | Bất động sản

Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi, trong đó, chủ đầu tư dự án không nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho khách mua sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2022 của Chính phủ, khắc phục những bất cập trong thực tiễn.

Riêng lĩnh vực bất động sản , Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm như: Vi phạm quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là các hành vi chuyển nhượng dự án, thu tiền, đặt cọc, không công khai thông tin thế chấp bất động sản, dự án khi bán nhà cho người dân.

Trong đó, đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ), chủ đầu tư dự án bất động sản không nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên mua, thuê mua nhà ở (trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận) thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm.

Cụ thể, từ sau 50 ngày đến 6 tháng: Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 50-80 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 80-160 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Từ trên 6-12 tháng: Phạt tiền từ 160-200 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 200-300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 300-500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Từ 12 tháng trở lên: Phạt tiền từ 200-300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 300-500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Thời điểm để xác định thời gian tại các quy định nêu trên được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ, nhà ở riêng lẻ cho bên mua hoặc kể từ ngày bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính; trường hợp chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn theo quy định pháp luật về nhà ở thì thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục sai phạm.


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

