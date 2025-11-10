Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy lớn ở kho nước hoa, hiện trường ám ảnh

10-11-2025 - 09:36 AM | Tài chính quốc tế

Video được quay lại cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà kho, khói bốc khắp trời.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy khổng lồ xé toạc một nhà kho nước hoa ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương ngày 8/11 tại tỉnh Kocaeli của nước này, sau khi có báo cáo về một đám cháy dữ dội và "một số" vụ nổ.

Thống đốc tỉnh, ông Ilhami Aktas, nói với truyền thông địa phương: "Thật không may, 6 công dân của chúng tôi đã thiệt mạng."

Ông nói thêm rằng một người hiện đang "được nhập viện".

Video đám cháy do nhân chứng quay lại

Được biết, ngọn lửa bùng phát vào buổi sáng và sau đó là một số vụ nổ. Cảnh quay kịch tính cho thấy ngọn lửa xé toạc nhà kho khi những bức tường cháy đen của nó đổ sụp.

Những cột khói lớn dường như bao trùm bầu trời, trong khi lực lượng cứu hỏa cố gắng kiểm soát đám cháy dữ dội bên dưới. Trong khi đó, hình ảnh cho thấy các bức tường đổ sập xuống đường phố khi những người chứng kiến nhìn với vẻ kinh hoàng.

Cháy lớn ở kho nước hoa, hiện trường ám ảnh- Ảnh 1.

Cháy lớn ở kho nước hoa, hiện trường ám ảnh- Ảnh 2.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng đang được điều tra.

Đám cháy đã được kiểm soát trong vòng một giờ sau khi hai tầng bị phá hủy.

Dilovasi, nằm cách Istanbul khoảng 70 km (43 dặm), là một thị trấn công nghiệp, nơi đặt nhiều nhà kho và nhà máy.

Nguồn: The Sun

Kho dầu của Nga bốc cháy ngùn ngụt khi Ukraine mở cuộc tấn công Crimea

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed duy nhất yêu cầu cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, liên tục phát biểu về nền kinh tế: NHTW và Phố Wall liệu có bị thuyết phục?

Quan chức Fed duy nhất yêu cầu cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, liên tục phát biểu về nền kinh tế: NHTW và Phố Wall liệu có bị thuyết phục? Nổi bật

Trung Quốc có động thái mới với Mỹ

Trung Quốc có động thái mới với Mỹ Nổi bật

Elon Musk cảnh báo ‘cơn sóng thần’ AI đang cuốn trôi công việc bàn giấy

Elon Musk cảnh báo ‘cơn sóng thần’ AI đang cuốn trôi công việc bàn giấy

09:20 , 10/11/2025
Lần đầu tiên con người vừa chụp được những hình ảnh đáng kinh ngạc này ở Na Uy

Lần đầu tiên con người vừa chụp được những hình ảnh đáng kinh ngạc này ở Na Uy

08:30 , 10/11/2025
Không đụng tới tài sản Nga, EU "bó tay" trước chi phí Ukraine: FT cảnh báo thâm hụt, nợ công khổng lồ

Không đụng tới tài sản Nga, EU "bó tay" trước chi phí Ukraine: FT cảnh báo thâm hụt, nợ công khổng lồ

08:14 , 10/11/2025
Tổng thống Trump miễn trừng phạt cho Hungary trong việc mua dầu mỏ Nga

Tổng thống Trump miễn trừng phạt cho Hungary trong việc mua dầu mỏ Nga

07:40 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên