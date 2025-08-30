Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiến nổ lớn

Theo người dân, vào thời điểm trên, lửa bùng phát kèm theo tiếng nổ, sau đó không lâu khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Lực lượng chức năng đã tạm thời chặn đường đê Nguyễn Khoái và lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên.

Đến 13h20, khói đen vẫn nghi ngút. Nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường.

Theo một số người dân, khu vực xảy ra hỏa hoạn được cho là bãi xe.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. (Ảnh: Thanh Hà)