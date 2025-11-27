Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-11-2025 - 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ba phường Ô Chợ Dừa – Láng – Giảng Võ đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về giải phóng mặt bằng tuyến Hoàng Cầu – Voi Phục. Với gần 2.000 hộ dân trong diện thu hồi, toàn tuyến đang nỗ lực từng ngày để kịp hoàn thành tiến độ theo mốc 15/12/2025.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 1.

Tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục nằm trong dự án đường Vành đai 1, một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ. Nguyên nhân do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 2.

Từ đầu tháng 3/2025, công tác giải phóng mặt bằng tại ba phường Ô Chợ Dừa – Láng – Giảng Võ được tích cực triển khai.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 3.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, tổng diện tích đất thu hồi là 153.341m2 liên quan đến 1.983 hộ. Trong đó, phường Ô Chợ Dừa là 29.745m2/591 hộ, phường Láng là 30.047m2/597 hộ, phường Giảng Võ là 40.015m2/795 hộ và 53.534m2 đất đường giao thông.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 4.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa hoàn thành do nhiều vướng mắc kéo dài trong quá trình GPMB. Bên cạnh những hộ dân di chuyển còn rất nhiều hộ dân vẫn bám trụ chưa bàn giao mặt bằng cho nhà chủ đầu tư.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 5.

Ghi nhận ngày 26/11, nhiều khu vực trên tuyến đường Đê La Thành đang được các đơn vị chức năng tiến hành phá dỡ, đặc biệt là khu vực hai nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 6.

Nhiều cửa hàng lắp biển di dời để phục vụ cho công tác GPMB.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 7.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 8.

Đến ngày 23/11, Ban Quản lý đã hoàn thành đo đạc kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất; phê duyệt 1.950/1.983 phương án; tiến hành chi trả cho 1.308/1.950 hộ dân đồng thuận nhận tiền với giá trị 2.635,4 tỉ đồng. Trong đó, phường Giảng Võ đã hoàn thành phê duyệt các phương án (tổng số 795/795 phương án giải phóng mặt bằng).

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 9.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 10.

Sau khi một số hộ dân tháo dỡ, nhiều điểm trên tuyến đường xuất hiện phế thải, vật dụng bỏ lại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 11.

Được biết, công tác đền bù và bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời cơ bản đã hoàn tất.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 12.

Để đảm bảo tiến độ, Ban QLDA đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026 muộn hơn 1 năm so với thời gian trước đó là thực hiện đến hết năm 2025.

'Chạy nước rút' giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu – Voi Phục- Ảnh 13.

Việc triển khai đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, đoạn tuyến cuối cùng của dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khép kín toàn tuyến Vành đai 1. Khi hoàn thành dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông trên trục đường La Thành và tăng cường kết nối với khu vực trung tâm thành phố.

Thời gian đóng BHXH trên VssID bỗng từ 14 năm 8 tháng xuống chỉ còn 10 năm 7 tháng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ra sao?

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

